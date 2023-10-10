Скандал с закупками Минобороны: бывший зам Резникова получил новое подозрение, дело на десятки миллионов

Оба фигуранта находятся под стражей по предыдущим подозрениям

Сотрудники ГБР сообщили о еще одном подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ за растрату более 250 млн гривен государственных средств. Они были выделены на закупку бронежилетов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Подчеркивается, что это — еще один эпизод разоблаченных незаконных сделок экс-чиновников, общий объем которых составляет 1,4 млрд гривен.

Хотя фамилии фигурантов не называются, из описанных обстоятельств следует, что речь идет о бывшем замминистре обороны Вячеславе Шаповалове и руководителе департамента Богдане Хмельницком. Они замешаны в скандале с закупками Минобороны.

Установлено, что противоправные действия они совершили в условиях военного положения по предварительному сговору. Бывший заместитель министра обороны (Алексея Резникова), отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией министерства процедура контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, подозреваемые организовали закупку некачественных бронежилетов более чем на 250 млн грн, выделенных из государственного бюджета за границей. Подозреваемые заставляли подчиненных принимать некачественную продукцию на военные склады. Также организовывались повторные проведения испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний.

Напомним, зимой 2023-го Печерский районный суд города Киева арестовал уволенного с должности заместителя министра обороны Вячеславу Шаповалову, который является фигурантом уголовного дела по закупке по завышенным ценам продуктов для военных. Это произошло после того, как СМИ опубликовали расследование, в котором шла речь, что Министерство обороны Украины закупает продукты питания для украинских военных по завышенным ценам, в сравнении с их стоимостью в супермаркетах столицы.

Вскоре после разгоревшегося скандала Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его с должности заместителя министра обороны, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ после обвинений, связанных с закупками. В то же время в Министерстве заявляли, что Шаповалов на своей должности выполнял работу ответственно.