Скандал із закупівлями Міноборони: колишній заступник Резнікова отримав нову підозра, справу на десятки мільйонів

Фігуранти перебувають під вартою за попередніми підозрами

Співробітники ДБР повідомили про ще одну підозру колишньому заступнику Міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн гривень державних коштів. Вони були виділені на закупівлю бронежилетів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Наголошується, що це ще один епізод викритих незаконних угод екс-чиновників, загальний обсяг яких становить 1,4 млрд гривень.

Хоча прізвища фігурантів не називаються, з описаних обставин випливає, що йдеться про колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та керівника департаменту Богдана Хмельницького. Вони замішані у скандалі із закупівлями Міноборони.

Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою. Колишній заступник тодішнього міністра оборони (Олексія Резнікова), який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, який займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

При цьому було здійснено стовідсоткову передоплату та порушено певну інструкцію міністерства процедуру контролю за якістю товару. Внаслідок цього Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати в бою без загрози життю.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з державного бюджету за кордоном. Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

Нагадаємо, взимку 2023-го Печерський районний суд міста Києва заарештував звільненого з посади заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який є фігурантом кримінальної справи із закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Це сталося після того, як ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що Міністерство оборони України закуповує продукти харчування для українських військових за завищеними цінами у порівнянні з їхньою вартістю у супермаркетах столиці.

Незабаром після скандалу, що розгорівся, В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його з посади заступника міністра оборони, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ після звинувачень, пов’язаних із закупівлями. Водночас, у Міністерстві заявляли, що Шаповалов на своїй посаді виконував роботу відповідально.