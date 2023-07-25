Цирк, дитячий садок і політичне замовлення: адвокат Шаповалова — про новий арешт ексзаступника голови Міноборони

Правозахисник Сергій Мітюрін повідомив про тиск з боку держорганів і розвал справ проти колишнього чиновника

На ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова вчиняється адміністративний і політичний тиск з боку слідчих, прокурорів та СБУ в рамках розслідування двох кримінальних справ. Але всі провадження розвалюються і не будуть мати судового успіху.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів старший партнер адвокатського об'єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін після повторного арешту Шаповалова минулого тижня в рамках вже іншої справи.

Як повідомив правозахисник, спершу Печерський райсуд Києва пом'якшив для колишнього заступника МОУ міру запобіжного заходу, відпустивши підозрюваного під домашній арешт. Але коли Шаповалову мали одягати електронний браслет у поліцейській дільниці за місцем проживання ексчиновника "приїхали слідчі СБУ, щоб оголосити клопотання про арешт вже у їхній справі".

"Навіщо потрібний був цей цирк? Це може пояснюватись лише тим, що комусь це було потрібно, і так – вони поспішали. Мені вони сказали, що СБУ має інформацію про те, що Шаповалов збирається втекти. Звідки така інформація? Як він втече з браслетом на нозі та без документів, які в нього забрали? У мене виникло відчуття, що я потрапив до дитячого садка", — каже адвокат, нагадуючи, що у Шаповалова раніше забрали закордонний паспорт, і він не збирався десь переховуватися, тим паче з браслетом стеження.

Сергій Мітюрін вказав на низку грубих процесуальних порушень. Наприклад, коли зачитували другу підозру з інформацією, яка містила комерційну і державну таємниці, в приміщенні була стороння особа. Тобто, силовики відкрили можливість для витоку секретних даних і порушили таємницю слідства.

Крім того, у Шевченківському райсуді під час розгляду клопотання про відвід судді на обранні запобіжного заходу пролунав сигнал тривоги, розгляд затягувався та відбувався вже у пізній час. Натомість суд відмовив у перерві засідання, а клопотання захисту про відвід не задовольнив. При чому Шаповалова на судове засідання по мірі запобіжного заходу доставляли примусово прямо з кардіологічного відділення столичної лікарні. За пів року в СІЗО у Шаповалова суттєво погіршилось здоров'я.

"Є таке поняття як невідкладність, про яке говорили в СБУ, а в даному випадку ніякої невідкладності не було… У мене складається таке відчуття, що СБУ, як і раніше, навіть під час війни виконує чиїсь замовлення – трясти бізнес, тиснути на політиків чи чиновників" — обурився правозахисник.

Адвокат зазначив, що такий поспіх держорганів свідчить про те, що справи проти Шаповалова носять політичний характер, а "у цієї вистави є режисер і автор сценарію".

"До відомства генпрокурора Андрія Костіна теж є питання: як так вийшло, що у справах ДБР та СБУ одні й самі прокурори? Ну, ви хоч сліди замітайте! Але ні – Генпрокуратура, як і СБУ, нічого не боїться і вже не ховається. СБУ чекала, що буде зі справою ДБР. І як тільки суд відпустив Шаповалова під домашній арешт, СБУ одразу подала клопотання про арешт у їхній справі. Наскільки я можу судити, Генпрокуратура під керівництвом генпрокурора Костіна побачила, що ДБР не впоралася з тим, щоб тримати Шаповалова за ґратами, тому було дано команду діяти СБУ", — резюмував старший партнер Lawyers Alliance і додав, що такий грубий повторний арешт стане підставою для звернення до ЄСПЛ.

Нагадаємо, в рамках другого провадження Шаповалова підозрюють нібито у перешкоджанні діяльності ЗСУ в особливий період. За версією слідства, ексчиновник, знаючи про вторгнення рф, начебто не купував бронежилети для армії.

Втім, як заявив Сергій Мітюрін, ця підозра є нелогічною, адже як раз Шаповалов з колегами з МОУ створювали стратегічний запас амуніції.