Цирк, детский сад и политический заказ: адвокат Шаповалова — о новом аресте экс-замглавы Минобороны

Правозащитник Сергей Митюрин сообщил о давлении со стороны госорганов и развале дел против бывшего чиновника

На экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова оказывается административное и политическое давление со стороны следователей, прокуроров и СБУ в рамках расследования двух уголовных дел. Но все производства разваливаются и не будут иметь судебного успеха.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин после повторного ареста Шаповалова на прошлой неделе в рамках уже другого дела.

Как сообщил правозащитник, сначала Печерский райсуд Киева смягчил для бывшего заместителя МОУ меру пресечения, отпустив подозреваемого под домашний арест. Но когда Шаповалову должны были одевать электронный браслет в полицейском участке по месту жительства экс-чиновника "приехали следователи СБУ, чтобы объявить ходатайство об аресте уже по их производству".

"Зачем нужен был этот цирк? Это может объясняться только тем, что кому-то это было нужно, и так – они спешили. Мне они сказали, что у СБУ есть информация о том, что Шаповалов собирается убежать. Откуда такая информация? Как он сбежит с браслетом на ноге и без документов, которые у него забрали? У меня возникло ощущение, что я попал в детский сад", — говорит адвокат, напоминая, что у Шаповалова ранее забрали загранпаспорт, и он не собирался где-то прятаться, тем более с браслетом слежения.

Сергей Митюрин указал на ряд грубых процессуальных нарушений. Например, когда зачитывали второе подозрение с информацией, содержавшей коммерческую и государственную тайны, в помещении находилось постороннее лицо. То есть, силовики открыли возможность утечки секретных данных и нарушили тайну следствия.

Кроме того, в Шевченковском райсуде во время рассмотрения ходатайства об отводе судьи по избранию меры пресечения раздался сигнал тревоги, разбирательство затягивалось и проходило уже в позднее время. Суд отказал в перерыве заседания, а ходатайство защиты об отводе не удовлетворил. Причем Шаповалова на судебное заседание по мере пресечения доставляли принудительно прямо из кардиологического отделения столичной больницы. За полгода в СИЗО у Шаповалова существенно ухудшилось здоровье.

"Есть такое понятие как неотложность, о котором говорили в СБУ, а в данном случае никакой неотложности не было… У меня складывается такое ощущение, что СБУ по-прежнему даже во время войны выполняет чей-то заказ – трясти бизнес, давить на политиков или чиновников", — возмутился правозащитник.

Адвокат отметил, что такая спешка госорганов свидетельствует о том, что дела против Шаповалова носят политический характер, а "у этого спектакля есть режиссер и автор сценария".

"К ведомству генпрокурора Андрея Костина тоже есть вопросы: как так получилось, что по делам ГБР и СБУ одни и те же самые прокуроры? Ну, вы хоть следы заметайте! Но нет – Генпрокуратура, как и СБУ, ничего не боится и уже не прячется. СБУ ожидала, что будет с делом ГБР. И как только суд отпустил Шаповалова под домашний арест, СБУ сразу подала ходатайство об аресте по их делу. Насколько я могу судить, Генпрокуратура под руководством генпрокурора Костина увидела, что ГБР не справилась с тем, чтобы держать Шаповалова за решеткой, поэтому дали команду действовать СБУ", — резюмировал старший партнер Lawyers Alliance и добавил, что такой грубый повторный арест станет основанием для обращения в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в рамках второго производства Шаповалова подозревают якобы в препятствовании деятельности ВСУ в особый период. По версии следствия, экс-чиновник, зная о вторжении россии, будто бы не покупал бронежилеты для армии.

Впрочем, как заявил Сергей Митюрин, это подозрение нелогично, ведь как раз Шаповалов с коллегами из МОУ создавали стратегический запас амуниции.