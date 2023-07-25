Справи проти ексзаступника міністра оборони Шаповалова: адвокат заявив про тиск на підзахисного та режисерів і сценаристів переслідування

Сергій Мітюрін повідомив про численні процесуальні порушення з боку СБУ і прокуратури

За переслідуваннями ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова стоять певні "сценаристи та режисери", а всі кримінальні справи проти колишнього чиновника почали розвалюватись і не мають жодної перспективи. А у другому провадженні Офіс генпрокурора призначив тих самих прокурорів, що і в першому. Що є неприпустимим зловживанням.

Про це заявив захисник Шаповалова, старший партнер адвокатського об'єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін, коментуючи другу кримінальну справу проти свого підзахисного, повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, минулого тижня Шаповалова, якого ДБР підозрює у перешкоджанні ЗСУ в особливий період, суд випустив із СІЗО та помістив під домашній арешт. Але дуже швидко за ним прийшли слідчі СБУ, щоб вже у іншій кримінальній справі знову відправити ексчиновника до СІЗО.

За словами Сергія Мітюріна, спочатку Печерський райсуд 13 липня погодився з тим, що Шаповалова можна відпустити під домашній арешт, одягнувши на нього браслет. Але того ж дня до поліцейської дільниці за місцем проживання Шаповалова приїхала людина, яка мала одягнути браслет, "а також приїхали слідчі СБУ, щоб оголосити клопотання про арешт вже у їхній справі".

"Навіщо потрібний був цей цирк? Це може пояснюватись лише тим, що комусь це було потрібно, і так – вони поспішали. Мені вони сказали, що СБУ має інформацію про те, що Шаповалов збирається втекти. Звідки така інформація? Як він втече з браслетом на нозі та без документів, які в нього забрали? У мене виникло відчуття, що я потрапив до дитячого садка… Але це ще не всі процесуальні порушення", — додав захисник.

Зокрема, як наголосив Мітюрін, під час зачитування другої підозри була присутня стороння особа, яка бачила, як слідчі зачитували матеріали справи, що містили комерційну і державну таємниці.

Він також розказав, що у Шаповалова за пів року перебування у СІЗО погіршилося здоров'я (з урахуванням його віку і перебування в ізоляторі), тож він почав проходити медобстеження у лікарні – у відділенні кардіології. Проте звідти його насильно посадили у машину "швидкої" – "з браслетом, крапельницею та двома катетерами", щоб примусово доставити на судове засідання по другій справі. У Шевченківському райсуді продовжились грубі маніпуляції: розгляд затягувався, суд не переніс засідання навіть під час повітряної тривоги, силовики не випускали "швидку" з суду із хворим Шаповаловим.

"Очевидно, що стояло завдання зробити все, що завгодно, щоб Шаповалов зустрів вихідні у СІЗО. Але є таке поняття як невідкладність, про яке говорили в СБУ, а в даному випадку ніякої невідкладності не було… У мене складається таке відчуття, що СБУ, як і раніше, навіть під час війни виконує чиїсь замовлення – трясти бізнес, тиснути на політиків чи чиновників" — заявив він.

Правозахисник також додав, що з огляду на поспіх слідчих і прокурорів, "у цієї вистави є режисер і автор сценарію".

"До відомства генпрокурора Андрія Костіна теж є питання: як так вийшло, що у справах ДБР та СБУ одні й самі прокурори? Ну, ви хоч сліди замітайте! Але ні – Генпрокуратура, як і СБУ, нічого не боїться і вже не ховається. СБУ чекала, що буде зі справою ДБР. І як тільки суд відпустив Шаповалова під домашній арешт, СБУ одразу подала клопотання про арешт у їхній справі. Наскільки я можу судити, Генпрокуратура під керівництвом генпрокурора Костіна побачила, що ДБР не впоралася з тим, щоб тримати Шаповалова за ґратами, тому було дано команду діяти СБУ", — резюмував старший партнер Lawyers Alliance.

Мітюрін також зазначив, що такий брутальний повторний арешт стане підставою для звернення до ЄСПЛ.