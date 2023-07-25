Дела против экс-замминистра обороны Шаповалова: адвокат заявил о давлении на подзащитного, а также режиссеров и сценаристов преследования

Сергей Митюрин сообщил о многочисленных процессуальных нарушениях со стороны СБУ и прокуратуры

За преследованиями экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова стоят определенные "сценаристы и режиссеры", а все уголовные дела против бывшего чиновника начали разваливаться и не имеют никакой перспективы. А во втором производстве Офис генпрокурора назначил тех же прокуроров, что и в первом. Что является недопустимым злоупотреблением.

Об этом заявил защитник Шаповалова, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин, комментируя второе уголовное дело против своего подзащитного, сообщает "Телеграф".

Напомним, на прошлой неделе Шаповалова, подозреваемого ГБР в препятствовании ВСУ в особый период, суд выпустил из СИЗО и поместил под домашний арест. Но очень быстро за ним пришли следователи СБУ, чтобы уже по другому уголовному делу снова отправить экс-чиновника в СИЗО.

По словам Сергея Митюрина, сначала Печерский райсуд 13 июля согласился с тем, что Шаповалова можно отпустить под домашний арест, надев на него браслет. Но в тот же день в полицейский участок по месту жительства Шаповалова приехал человек, который должен был надеть браслет, "а также приехали следователи СБУ, чтобы объявить ходатайство об аресте уже по их делу".

"Зачем нужен был этот цирк? Это может объясняться только тем, что кому-то это было нужно, и так – они спешили. Мне они сказали, что СБУ располагает информацией о том, что Шаповалов собирается убежать. Откуда такая информация? Как он убежит с браслетом на ноге и без документов, которые у него забрали? У меня возникло ощущение, что я попал в детский сад… Но это еще не все процессуальные нарушения", — добавил защитник.

В частности, как отметил Митюрин, во время зачитывания второго подозрения присутствовало постороннее лицо, которое наблюдало, как следователи читали материалы дела, содержащие коммерческую и государственную тайны.

Он также рассказал, что у Шаповалова за полгода пребывания в СИЗО ухудшилось здоровье (с учетом его возраста и пребывания в изоляторе), поэтому он начал проходить медобследование в больнице – в отделении кардиологии. Однако оттуда его насильно посадили в машину "скорой" – "с браслетом, капельницей и двумя катетерами", чтобы принудительно доставить на судебное заседание по второму делу. В Шевченковском райсуде продолжились грубые манипуляции: разбирательство затягивалось, суд не перенес заседания даже во время воздушной тревоги, а силовики не выпускали "скорую" из суда с больным Шаповаловым.

"Очевидно, что стояла задача сделать все, что угодно, чтобы Шаповалов встретил выходные в СИЗО. Но есть такое понятие как безотлагательность, о котором говорили в СБУ, а в данном случае никакой неотложности не было… У меня складывается такое ощущение, что СБУ по-прежнему даже во время войны выполняет чей-то заказ — трясти бизнес, давить на политиков или чиновников", — заявил он.

Правозащитник также добавил, что, учитывая спешку следователей и прокуроров, "у этого спектакля есть режиссер и автор сценария".

"К ведомству генпрокурора Андрея Костина тоже есть вопросы: как так получилось, что по делам ГБР и СБУ одни и те же самые прокуроры? Ну, вы хоть следы заметайте! Но нет – Генпрокуратура, как и СБУ, ничего не боится и уже не прячется. СБУ ожидала, что будет с делом ГБР. И как только суд отпустил Шаповалова под домашний арест, СБУ сразу подала ходатайство об аресте по их делу. Насколько я могу судить, Генпрокуратура под руководством генпрокурора Костина увидела, что ГБР не справилось с тем, чтобы держать Шаповалова за решеткой, поэтому была дана команда действовать СБУ", — резюмировал старший партнер Lawyers Alliance.

Митюрин также отметил, что такой брутальный повторный арест станет основанием для обращения в ЕСПЧ.