Народний депутат організував схему розкрадання газу, НАБУ повідомило подробиці: про кого йдеться

Нардеп також допомагав "відмивати" незаконні прибутки

НАБУ та САП повідомили про підозру чинного народного депутата України. Його підозрюють в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізацію незаконно отриманого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України. Бюро не вказує імені підозрюваного, але LIGA.net із посиланням на своє джерело в правоохоронних органах пише, що йдеться про депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича. Уточнюється, що він є шостим підозрюваним у рамках цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод із розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод із розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. Народний депутат не прибув до НАБУ для повідомлення його про підозру.

За версією слідства, у 2013-2017 роках нардеп організував схему із заволодіння природним газом підконтрольними йому посадовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.). Загальна сума збитків становить понад 2,1 млрд. грн.

Під його контролем підприємства-власники цих ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю у НАК "Нафтогаз України" природного газу. НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими за ринкові.

"Однак, як встановили детективи НАБУ, пільговий газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ отримали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Як з’ясувало слідство, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" "за ринковою ціною", — сказано у повідомленні.

Прибутковість виробництва електроенергії Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених у тариф Нацкомісією). Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд грн.

Народний депутат організував легалізацію частини цих коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переказу на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових островах. Гроші поверталися до України під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

Обвинувальні акти щодо п’ятьох учасників схеми направлені до суду, на майно ТЕЦ, які брали участь у схемі, накладено арешт. Щодо організатора схеми вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Слідство продовжується.

Як повідомляв "Телеграф", співробітники Національного актикорупційного бюро України та СБУ провели обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги. Це пов’язано з корупційною схемою продажу землі довкола стадіону "Авангард".