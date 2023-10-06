"Слуг народа" будут судить: на двух избивших мужчину нардепов завели дела

Досудебное расследование поручено ГБР

Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Дела касаются драки, которая произошла между нардепами и молодым человеком 5 октября в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, пишет РБК-Украина. При этом отмечается, что данные уголовные производства объединены в одно.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", — говорится в сообщении.

В ОГП уточнили, что нардепов подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка с мотивом явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенном группой лиц.

По данным ОГП, досудебное расследование по делу поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что пострадавший, которого избил Дмитрук, является воином ВСУ. Более того, как утверждает популярный паблик Труха, он участвовал в самых ожесточенных боях на фронте.