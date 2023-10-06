"Слуг народу" судитимуть: на двох нардепів, що побили чоловіка, завели справи

Досудове розслідування доручено ДБР

Генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження проти народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Справи стосуються бійки, яка сталась між нардепами та молодим чоловіком 5 жовтня у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, пише РБК-Україна. При цьому зазначається, що дані кримінальні провадження об’єднані в одне.

"За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня у центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", — сказано в повідомленні.

В ОГП уточнили, що нардепів підозрюють в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб.

За даними ОГП, досудове розслідування у справі доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що постраждалий, якого побив Дмитрук, є воїном ЗСУ. Більше того, як стверджує популярний паблік Труха, він брав участь у найзапекліших боях на фронті.