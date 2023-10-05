"Слуги народу" побили чоловіка у Києві? Потерпілий розповів подробиці (відео)

Постраждалий розповів, що його повалили на землю та били по обличчю

У Києві сталося побиття молодої людини. Потерпілий стверджує, що нападниками були народні депутати України від "Слуги народу" Олександр Куницький та Артем Дмитрук.

Інформація про це була опублікована у мережі у четвер, 5 жовтня. За словами хлопця, він "просто стояв на вулиці", як раптом до нього підійшли депутати та почали знімати його на камеру, провокувати, штовхати, говорити образливі речі та звинувачувати у шахрайстві.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене знімати, штовхати, говорити всякі гидоти на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина, вони почали наклеп на мене говорити. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити", — розповів потерпілий.

Також він додав, що буцімто Куницький повалив його на землю, а Дмитрук почав бити кулаками по обличчю. Хлопцю вдалося підвестися, але, як він стверджує, його продовжили бити. При цьому молодика звинувачували в шахрайстві. Проте сам він каже, що кримінальної справи, доведеної до суду, яка визнає, що вона є шахраєм, немає.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу коментарів з боку народних депутатів, які фігурують у цій розповіді, немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2022 року депутат Артем Дмитрук влаштував бійку під час засідання міської ради. Народний обранець пояснив свою поведінку тим, що робив усе можливе, щоби не відбулася комісія із земельних питань.