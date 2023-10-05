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"Слуги народу" побили чоловіка у Києві? Потерпілий розповів подробиці (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
У Києві побили чоловіка Новина оновлена 05 жовтня 2023, 13:13
У Києві побили чоловіка. Фото Колаж "Телеграфу"

Постраждалий розповів, що його повалили на землю та били по обличчю

У Києві сталося побиття молодої людини. Потерпілий стверджує, що нападниками були народні депутати України від "Слуги народу" Олександр Куницький та Артем Дмитрук.

Інформація про це була опублікована у мережі у четвер, 5 жовтня. За словами хлопця, він "просто стояв на вулиці", як раптом до нього підійшли депутати та почали знімати його на камеру, провокувати, штовхати, говорити образливі речі та звинувачувати у шахрайстві.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене знімати, штовхати, говорити всякі гидоти на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина, вони почали наклеп на мене говорити. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити", — розповів потерпілий.

Також він додав, що буцімто Куницький повалив його на землю, а Дмитрук почав бити кулаками по обличчю. Хлопцю вдалося підвестися, але, як він стверджує, його продовжили бити. При цьому молодика звинувачували в шахрайстві. Проте сам він каже, що кримінальної справи, доведеної до суду, яка визнає, що вона є шахраєм, немає.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу коментарів з боку народних депутатів, які фігурують у цій розповіді, немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2022 року депутат Артем Дмитрук влаштував бійку під час засідання міської ради. Народний обранець пояснив свою поведінку тим, що робив усе можливе, щоби не відбулася комісія із земельних питань.

Теги:
#Україна #Київ #Напад #Депутати