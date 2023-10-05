"Слуги народа" избили мужчину в Киеве? Пострадавший рассказал подробности (видео)

Пострадавший рассказал, что его повалили на землю и били по лицу

В Киеве произошло избиение молодого человека. Пострадавший утверждает, что нападавшими были народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук.

Информация об этом была опубликована в сети в четверг, 5 октября. По словам парня, он "просто стоял на улице", как вдруг к нему подошли депутаты и начали снимать его на камеру, провоцировать, толкать, говорить обидные вещи и обвинять в мошенничестве.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня снимать, толкать, говорить всякие гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня, они начали клевету на меня говорить. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить", — рассказал пострадавший.

Также он добавил, что якобы Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу. Парню удалось встать, но, как он утверждает, его продолжили бить. При этом молодого человека обвиняли в мошенничестве. Однако сам он говорит, что уголовного дела, доведенного до суда, которое признает, что он является мошенником, нет.

Отметим, что на момент публикации данного материала комментариев со стороны народных депутатов, фигурирующих в этом рассказе, нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2022 года депутат Артем Дмитрук устроил драку во время заседания городского совета. Народный избранник объяснил свое поведение тем, что делал все возможное, чтобы не состоялась комиссия по земельным вопросам.