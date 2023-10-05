Укр

"Слуги народа" избили мужчину в Киеве? Пострадавший рассказал подробности (видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
В Киеве избили мужчину Новость обновлена 05 октября 2023, 13:13
В Киеве избили мужчину. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пострадавший рассказал, что его повалили на землю и били по лицу

В Киеве произошло избиение молодого человека. Пострадавший утверждает, что нападавшими были народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук.

Информация об этом была опубликована в сети в четверг, 5 октября. По словам парня, он "просто стоял на улице", как вдруг к нему подошли депутаты и начали снимать его на камеру, провоцировать, толкать, говорить обидные вещи и обвинять в мошенничестве.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня снимать, толкать, говорить всякие гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня, они начали клевету на меня говорить. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить", — рассказал пострадавший.

Также он добавил, что якобы Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу. Парню удалось встать, но, как он утверждает, его продолжили бить. При этом молодого человека обвиняли в мошенничестве. Однако сам он говорит, что уголовного дела, доведенного до суда, которое признает, что он является мошенником, нет.

Отметим, что на момент публикации данного материала комментариев со стороны народных депутатов, фигурирующих в этом рассказе, нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2022 года депутат Артем Дмитрук устроил драку во время заседания городского совета. Народный избранник объяснил свое поведение тем, что делал все возможное, чтобы не состоялась комиссия по земельным вопросам.

Теги:
#Украина #Киев #Нападение #Депутаты