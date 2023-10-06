"Слуги народу" побили чоловіка, у справі нові подробиці - ким був постраждалий і реакція поліції

У поліції вже вивчили ситуацію

Правоохоронці взялися за нардепів-"слуг" Дмитрука та Куницького, які побили чоловіка посеред вулиці. А в мережі розповіли про те, хто був їхньою жертвою.

Так, за даними Української правди, яка посилається на власні джерела, ДБР та Нацполіція вбачають ознаки хуліганства та завдання навмисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького. Наразі правоохоронці вже вивчили ситуацію та надали відповідні дані для розгляду до Офісу генерального прокурора.

Тим часом у мережі повідомляють, що постраждалий, якого побив Дмитрук, є воїном ЗСУ. Більше того, як стверджує популярний паблік Труха, він брав участь у найзапекліших боях на фронті. Відповідне відео нібито від його обличчя навіть є в інтернеті. Також є і його фото у військовій формі.

Нагадаємо, що 5 жовтня з’явилося відео, де депутати напали на чоловіка та серйозно побили його. Версії учасників конфлікту розділилися. Потерпілий стверджує, що він "просто стояв на вулиці", як раптом до нього підійшли депутати і почали знімати його на камеру, провокувати, штовхати, говорити образливі речі та звинувачувати в шахрайстві. Проте сам він каже, що кримінальної справи, доведеної до суду яке визнає, що він є шахраєм, немає.

Дмитрук заявив, що разом із Куницьким вони прибули до бізнес-центру "Протасов" для перевірки роботи шахрайського колл-центру. За словами Дмитрука, постраждалий хлопець є підставною особою. Він нібито намагався спровокувати депутатів під час минулої перевірки.

Куницький ніяк не коментував ситуацію, а лише опублікував короткі відео, зняті під час конфлікту. У ролику чути, що він каже своєму опоненту, що він народний депутат. У відповідь той із глузуванням зазначив: "Ага, народний депутат". Після цього хлопець вихопив телефон і почав тікати з ним.

Саме відео нападу ви можете побачити у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що у січні 2022 року депутат Артем Дмитрук влаштував бійку під час засідання міської ради.