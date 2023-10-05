"Слуги народу" побили хлопця у Києві: з’явилися відео нападу та версія нардепів

За інформацією з мережі, у потерпілого зламаний ніс

У мережі з’явилося відео, на якому нардепи Олександр Куницький та Артем Дмитрук б’ють хлопця посеред вулиці. Це сталося під час чергового рейду до шахрайського кол-центру.

На опублікованих кадрах видно, що спочатку народні обранці почали знімати людину, що стоїть осторонь, а потім між ними почалася розмова. Хлопець спробував відійти, але один із нардепів почав його штовхати. Після цього Дмитрук повалив його на землю, а Куніцький почав завдавати ударів.

Як і раніше розповідав потерпілий, коли йому вдалося встати, Дмитрук продовжив бити його. При цьому на той момент до них підійшла ще одна людина, але уваги на неї ніхто не звертав.

Поки між Дмитруком та постраждалим тривала суперечка, до них підійшов, мабуть, охоронець. У цей час із ним та ще одним чоловіком розмовляв Куницький. Однак і на цьому історію цього інциденту не було завершено. На задньому плані відео видно, як Дмитрук притискає до стіни хлопця і, коли той виривається, він б’є його по обличчю.

Куницький, що стояв осторонь, підійшов до них і спробував відсунути від постраждалого свого колегу. При цьому побитого хлопця він знімав на відео. Охоронець, своєю чергою, в цей час почав комусь дзвонити.

На своїй сторінці у Facebook Куницький розповів, що вони "відвідали" шахрайський кол-центр. Його працівники одразу ж розбіглися, як ті під’їхали. Постраждалий на той момент, як видно з кадрів, залишався стояти у дворі. При цьому побиття депутат ніяк не прокоментував.

Пояснення Артема Дмитрука

У коментарі "Новини Live" Дмитрук заявив, що разом із Куницьким вони прибули до бізнес-центру "Протасов" для перевірки роботи шахрайського колл-центру. Його працівники одразу ж розбіглися.

"Після цього ми почали йти далі вулицею, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", — сказав він.

За словами Дмитрука, постраждалий хлопець є підставною особою. Він нібито намагався спровокувати депутатів під час минулої перевірки.

"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в наш бік, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками та ногами. Після цього він вихопив телефон із рук в Олександра, вкрав фактично, і почав із ним бігти", — зазначив "Слуга".

Також він додав, що нібито в руках хлопця був ножа, з яким він хотів бігти на депутата.

"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити в охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, у цього хлопця забрали ножа… Ми написали (заяву. — Ред.) про напад на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю, що мета була саме забрати телефон Олександра зі знятими матеріалами", — сказав депутат.

Додамо, що народного депутата України Артема Дмитрука виключили з партії "Слуга народу" у листопаді 2021 року. Він був членом парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Олександр Куницький та Артем Дмитрук

Реакція Олександра Куницького

На своїй сторінці у Facebook депутат опублікував короткі відео, зняті під час конфлікту. У ролику чути, що він каже своєму опоненту, що він народний депутат. У відповідь той із глузуванням зазначив: "Ага, народний депутат". Після цього хлопець вихопив телефон і почав тікати з ним.

Жодних оцінок цьому інциденту Куніцький поки що не давав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого року Артем Дмитрук учинив бійку під час проведення засідання міської ради. При цьому свій вчинок він обґрунтував тим, що нібито робив усе можливе, щоб не відбулася комісія із земельних питань.