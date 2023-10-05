"Слуги народа" избили парня в Киеве: появились видео нападения и версия нардепов

По информации из сети, у пострадавшего сломан нос

В сети появилось видео, на котором нардепы Александр Куницкий и Артем Дмитрук избивают парня посреди улицы. Это случилось во время очередного рейда в мошеннический колл-центр.

На опубликованных кадрах видно, что изначально народные избранники начали снимать стоящего в стороне человека, а затем между ними завязался разговор. Парень попытался отойти, но один из нардепов начал его толкать. После этого Дмитрук повалил его на землю, а Куницкий начал наносить удары.

Как и следовало ранее из рассказа потерпевшего, когда ему удалось встать, Дмитрук продолжил избивать его. При этом в тот момент к ним подошел еще один человек, но внимания на него никто не обращал.

Пока между Дмитруком и пострадавшим продолжалась перепалка, к ним подошел, видимо, охранник. В это время с ним и еще одним мужчиной разговаривал Куницкий. Однако и на этом история этого инцидента не была завершена. На задней плане видео видно, как Дмитрук прижимает к стене парня и когда тот вырывается, он бьет его по лицу.

Стоявший в стороне Куницкий подошел к ним и попытался отодвинуть от пострадавшего своего коллегу. При этом избитого парня он продолжал снимать на видео. Охранник в свою очередь в это время начал кому-то звонить.

На своей странице в Facebook Куницкий рассказал, что они "посетили" мошеннический колл-центр. Его работники сразу же разбежались, как только те подъехали. Пострадавший на тот момент, как видно по кадрам, оставался стоять во дворе. При этом избиение депутат никак не прокомментировал.

Объяснение Артема Дмитрука

В комментарии "Новости Live" Дмитрук заявил, что вместе с Куницким они прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Его работники сразу же разбежались.

"После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", — сказал он.

По словам Дмитрука, пострадавший парень — подставное лицо. Он якобы пытался спровоцировать депутатов во время прошлой проверки.

"Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами.. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", — отметил "Слуга".

Также он добавил, что якобы в руках парня был нож, с которым он хотел бежать на депутата.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож… Мы написали (заявление. — Ред.) о нападении на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним сбежать. Я считаю, что цель была именно забрать телефон Александра со снятым материалами", — сказал депутат.

Добавим, что народный депутат Украины Артем Дмитрук был исключен из партии "Слуга народа" в ноябре 2021 года. Он был членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Александр Куницкий и Артем Дмитрук

Реакция Александра Куницкого

На своей странице в Facebook депутат опубликовал короткие видео, которые были сняты в ходе конфликта. В ролике слышно, что он говорит своему оппоненту, что он народный депутат. В ответ тот с насмешкой отметил: "Ага, народный депутат". После этого парень выхватил телефон и стал с ним бежать.

Никаких оценок происходящему Куницкий пока не давал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в прошлом году Артем Дмитрук учинил драку в ходе проведения заседания городского совета. При этом свой поступок он обосновал тем, что якобы делал все возможное, чтобы не состоялась комиссия по земельным вопросам.