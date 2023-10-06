"Слуги народа" избили мужчину, в деле новые подробности - кем был пострадавший и реакция полиции

В полиции уже изучили ситуацию

Правоохранители взялись за нардепов-"слуг" Дмитрука и Куницкого, которые избили мужчину посреди улицы. А в сети рассказали о том, кто был их жертвой.

Так, по данным Украинской правды, которая ссылается на собственные источники, ГБР и Нацполиция усматривают признаки хулиганства и нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести в действиях внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого. В настоящий момент правоохранители уже изучили ситуацию и предоставили соответствующие данные для рассмотрения в Офис генерального прокурора.

Тем временем в сети сообщают, что пострадавший, которого избил Дмитрук является воином ВСУ. Более того, как утверждает популярный паблик Труха, он принимал участие в самых ожесточенных боях на фронте. Соответствующие видео якобы от его лица даже есть в интернете. Также есть и его фото в военной форме.

Напомним, что 5 октября появилось видео, где депутаты напали на мужчину и серьезно избили его. Версии участников конфликта разделились. Пострадавший утверждает, что он "просто стоял на улице", как вдруг к нему подошли депутаты и начали снимать его на камеру, провоцировать, толкать, говорить обидные вещи и обвинять в мошенничестве.Однако сам он говорит, что уголовного дела, доведенного до суда, которое признает, что он является мошенником, нет.

Дмитрук заявил, что вместе с Куницким они прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. По словам Дмитрука, пострадавший парень — подставное лицо. Он якобы пытался спровоцировать депутатов во время прошлой проверки.

Куницкий никак не комментировал ситуацию, а только опубликовал короткие видео, которые были сняты в ходе конфликта. В ролике слышно, что он говорит своему оппоненту, что он народный депутат. В ответ тот с насмешкой отметил: "Ага, народный депутат". После этого парень выхватил телефон и стал с ним бежать.

Само видео нападения вы можете увидеть в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в январе 2022 года депутат Артем Дмитрук устроил драку во время заседания городского совета.