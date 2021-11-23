"Продам оберег": нардеп Куницький виклав відео спілкування з копом після порушення правил дорожнього руху в Харкові

Причиною зупинки патрульними стало порушення рядності на дорозі.

Народний депутат Олександр Куницький, також відомий як блогер zpsanek, був зупинений патрульними у Харкові на початку вулиці Сумської на перехресті Зацйєвої-Дронова.

Відео з реєстратора він сам опублікував у сторіс Інстаграма.

Він додав на нього написи "ексклюзивне відео" та "breaking news". На відео видно, як він розписується у документах. Також він усвідомлює, що розгляд справи буде без нього у разі неявки. Нагадаємо, на розгляд питання в управління патрульної поліції був присутній адвокат Куницького, а не сам нардеп.

До слова Куницький, після відео з моментом спілкування з патрульним, опублікував також і жартівливе рекламне оголошення, пропонуючи підписникам купити "оберіг від поліції, який не спрацював".

Незвичайності ситуації додає те, що депутат їхав на засідання Комітету Верховної Ради щодо безпеки на дорогах.

У соцмережах користувачі на ймовірне порушення парламентарієм ПДР та його жарти відреагували по-різному. Багато хто відзначив, що депутат має дотримуватися правил і якщо порушив — сплатити штраф, а частина вважає це способом створити галас.

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