Укр

"Продам оберег": нардеп Куницкий выложил видео общения с копом после нарушения ПДД в Харькове

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Куницкий пошутил на тему остановки. Новость обновлена 23 ноября 2021, 11:14
Куницкий пошутил на тему остановки.

Причиной остановки патрульными стало нарушение рядности на дороге.

Народный депутат Александр Куницкий, также известный как блогер zpsanek, был остановлен патрульными в Харькове в начале улицы Сумской на перекрестке Зацйевой-Дронова

Видео с регистратора он сам опубликовал в сторис Инстаграма.

Он добавил на него надписи "эксклюзивное видео" и "breaking news". На видео видно, как он расписывается в документах. Также он осознает, что рассмотрение дела будет без него в случае неявки. Напомним, на рассмотрение вопроса в управление патрульной полиции присутствовал адвокат Куницкого, а не сам нардеп. 

К слову Куницкий, после видео с моментом общения с патрульным, опубликовал также и шуточное рекламное объявление предлагая подписчикам купить "оберег от полиции, который не сработал". 

Необычности ситуации добавляет то, что депутат ехал на заседание комитета Верховной Рады про безопасность на дорогах. 

В соцсетях пользователи на вероятное нарушение парламентарием ПДД и его шутки отреагировали по-разному. Многие отметили, что депутат должен следовать правилам и если нарушил — оплатить штраф, а часть сочли это способом создать шумиху. 

Ранее "Телеграф" писал о другом нардепе от партии "Слуга народа" Алексее Ковалеве, который попал в ДТП

Теги:
#Патрульные #Нарушение ПДД #Александр Куницкий
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