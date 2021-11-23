"Продам оберег": нардеп Куницкий выложил видео общения с копом после нарушения ПДД в Харькове
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 85
Причиной остановки патрульными стало нарушение рядности на дороге.
Народный депутат Александр Куницкий, также известный как блогер zpsanek, был остановлен патрульными в Харькове в начале улицы Сумской на перекрестке Зацйевой-Дронова.
Видео с регистратора он сам опубликовал в сторис Инстаграма.
Он добавил на него надписи "эксклюзивное видео" и "breaking news". На видео видно, как он расписывается в документах. Также он осознает, что рассмотрение дела будет без него в случае неявки. Напомним, на рассмотрение вопроса в управление патрульной полиции присутствовал адвокат Куницкого, а не сам нардеп.
К слову Куницкий, после видео с моментом общения с патрульным, опубликовал также и шуточное рекламное объявление предлагая подписчикам купить "оберег от полиции, который не сработал".
Необычности ситуации добавляет то, что депутат ехал на заседание комитета Верховной Рады про безопасность на дорогах.
В соцсетях пользователи на вероятное нарушение парламентарием ПДД и его шутки отреагировали по-разному. Многие отметили, что депутат должен следовать правилам и если нарушил — оплатить штраф, а часть сочли это способом создать шумиху.
Ранее "Телеграф" писал о другом нардепе от партии "Слуга народа" Алексее Ковалеве, который попал в ДТП.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-