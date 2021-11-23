"Продам оберег": нардеп Куницкий выложил видео общения с копом после нарушения ПДД в Харькове

Причиной остановки патрульными стало нарушение рядности на дороге.

Народный депутат Александр Куницкий, также известный как блогер zpsanek, был остановлен патрульными в Харькове в начале улицы Сумской на перекрестке Зацйевой-Дронова.

Видео с регистратора он сам опубликовал в сторис Инстаграма.

Он добавил на него надписи "эксклюзивное видео" и "breaking news". На видео видно, как он расписывается в документах. Также он осознает, что рассмотрение дела будет без него в случае неявки. Напомним, на рассмотрение вопроса в управление патрульной полиции присутствовал адвокат Куницкого, а не сам нардеп.

К слову Куницкий, после видео с моментом общения с патрульным, опубликовал также и шуточное рекламное объявление предлагая подписчикам купить "оберег от полиции, который не сработал".

Необычности ситуации добавляет то, что депутат ехал на заседание комитета Верховной Рады про безопасность на дорогах.

В соцсетях пользователи на вероятное нарушение парламентарием ПДД и его шутки отреагировали по-разному. Многие отметили, что депутат должен следовать правилам и если нарушил — оплатить штраф, а часть сочли это способом создать шумиху.

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