Браслет за мільйон та туфлі за 50 тисяч: нове про весілля експрокурора та співробітниці ДБР у Львові (фото)

Вартість прикрас та аксесуарів молодят дивує

Гучне елітне весілля у Львові, яке зіграли експрокурор та колишня співробітниця територіального управління ДБР, отримала продовження. Серед гостей помітили цікаву персону, а на молодятах – дорогі аксесуари.

Подробицями поділився юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов. Він зазначив, що у нареченого та нареченої чудовий смак.

Так, на фото з молодими помітили світловолосу симпатичну дівчину, яка, мабуть, могла бути дружкою нареченої. У ній впізнали доньку першого директора ДБР Романа Труби. Як з’ясувалося, наречена Роксолана Москва є його родичкою по лініям першої дружини.

Окрім чималих витрат на весілля, серед яких лише торт за 100 тисяч гривень, аналітик відзначив дорогі аксесуари нареченого. На весілля Ростислав Ільницький одягнув туфлі Loro Piano, вартість яких в Україні близько 50 тисяч гривень. Туфлі нареченої виявилися від бренду Jimmy choo, які коштують від 650 євро (25 тисяч гривень).

Також у мережі звернули увагу, що у весільному ролику Роксолана засвітила дорогу прикрасу – браслет Bvlgari за 29 тисяч євро (1 107 688 гривень).

Браслет Bvlgari

Інші аксесуари нареченої

Туфлі нареченого

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутат від "Слуги народу" засвітилася в ПАРЄ з брендовою сумочкою. Її вартістю понад 100 тисяч гривень.