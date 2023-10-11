Півтисячі гостей та 2-метровий торт: у Львові експрокурор та співробітниця ДБР зіграли "елітне" весілля (фото, відео)

Молодята та їхні родичі відмовилися прокоментувати найщасливіший день у їхньому житті

На Львівщині колишній прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва зіграли пишне весілля. Серед гостей на урочистій події, яка тривала не один день, було помічено депутатів, бізнесменів, співробітників податкової, поліції, ДБР та інших структур, а розважали їхні українські знаменитості.

Розслідування дорогої урочистості провело видання Lviv.Media. Весілля проходило 7 та 8 жовтня у п’ятизірковому комплексі Emily Resort.

Визначною пам’яткою весілля можна назвати 2-метровий торт, який кондитери оцінили приблизно у 100 тисяч гривень. В яку суму обійшлося сама урочистість невідомо.

Наречена сама у соціальних мережах опублікувала кадри з першого дня пишного весілля. За попередніми даними, на святі було понад 300 гостей, яких у перший день розважали Ольга Полякова, Олександр Пономарьов та гурт "Дзвони сонця", а вів свято телеведучий Григорій Решетник.

На другий день весілля для гостей співав Дзідзьо, а їхня кількість зросла до 500 осіб. Молодята були одягнені у вишиванки, а декор також був в українському стилі. Серед запрошених на другий день весілля помітили:

Депутатів Львівської міської ради Юрія Ломагу та Олексія Різника.

Ймовірно, колишнього керівника управління боротьби з організованою злочинністю МВС України у Львівській області Василя Телицю.

Імовірно, співробітника прокуратури Києва Святослава Мазурика, який попався на 100 тис. доларів хабаря.

Можливо, колишнього податківця Сергія Малькова, мати якого фігурує у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомого як "Афера століття", а сам Мальков був звільнений з ДФС після розголосу історії з покупкою Maserati.

Дочку Григорія Козловського Софію Максимець

Відомих бізнесменів та кандидатів у депутати: Олега Лакіша, який від ЄС спробував стати депутатом у Кам’янці-Бузькій та Романа Побурка, який намагався зайти до Львівської міської ради від "Варти".

Що відомо про нареченого та наречену

Наречений 31-річний Ростислав Ільницький, який у 2019 році був заступником прокурора у Радехові, а згодом — прокурором прокуратури Печерського району Києва. Мітив на посаду головного прокурора Херсонської області, але не вийшло. Кілька місяців тому Ільницький написав заяву за власним бажанням і звільнився з посади в столиці. Чим зараз займається новоспечений чоловік і чим заробляє життя молодої сім’ї, невідомо.

Ростислав Ільницький

Наречена 27-річна Роксолана Москва, яка раніше працювала у відділі кадрів Територіального управління ДБР у Львові. У березні 2022 року її звільнили, але через суд вона поновила право повернутися на роботу. У вересні 2022 року суд ухвалив поновити жінку на посаді та виплатити їй 231 тисячу грн за вимушений прогул. У ДБР із цим не згодні та зараз оскаржують це рішення у Верховному суді.

Крім того, Роксолана — дочка відомої у Львові адвокатеси та бізнеследі Богдани Москви та на додачу родичка колишньої дружини колишнього начальника ДБР Романа Труби.

Роксолана Москва та мама Богдана Москва

Вартість весілля

Ані Ростислав Ільницький, ані Роксолана Москва не відповіли на телефонні дзвінки журналістів. Також не виходила на зв’язок і матір Роксолани Богдана. Невідомо, чиїм коштом було організовано весілля і звідки молода сім’я має серйозну суму на пишне гуляння. Журналісти припустили, що батьки нареченого та нареченої, які не бідні люди, могли зробити дітям такий подарунок.

Пізніше журналістам зателефонував батько молодого Василь Ільницький та просив не публікувати розслідування, мовляв, він багато допомагає армії.

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