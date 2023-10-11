Полтысячи гостей и 2-метровый торт: во Львове экс-прокурор и сотрудница ГБР сыграли "элитную" свадьбу (фото, видео)

Молодожены и их родственники отказались прокомментировать самый счастливый день в их жизни

Во Львовской области бывший прокурор Ростислав Ильницкий и сотрудница ГБР Роксолана Москва сыграли пышную свадьбу. Среди гостей на торжестве, которое длилось не один день, были замечены депутаты, бизнесмены, сотрудники налоговой, полиции, ДБР и других структур, а развлекали их украинские знаменитости.

Расследование дорогущего торжества провело издание Lviv.Media. Свадьба проходила 7 и 8 октября в пятизвездочном комплексе Emily Resort.

Достопримечательностью свадьбы можно назвать 2-метровый торт, который кондитеры оценили примерно в 100 тысяч гривен. В какую сумму обошлось само торжество неизвестно.

Невеста сама в социальных сетях опубликовала кадры с первого дня пышной свадьбы. По предварительным данным, на торжестве было больше 300 гостей, которых в первый день развлекали Ольга Полякова, Александр Пономарев и группа "Колокола солнца", а вел праздник телеведущий Григорий Решетник.

На второй день свадьбы для гостей пел Дзидзьо, а их количество выросло до 500 человек. Молодожены были одеты в вышиванки, а декор также был в украинском стиле. Среди приглашенных на второй день свадьбы заметили:

Депутатов Львовского городского совета Юрия Ломагу и Алексея Ризныка.

Вероятно бывшего руководителя управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины во Львовской области Василия Телицу.

Предположительно сотрудника прокуратуры Киева Святослава Мазурика, который попался на 100 тыс. долларов взятки.

Возможно бывшего налоговика Сергея Малькова, мать которого фигурирует в деле о краже львовского коммунального имущества, известного как "Афера века", а сам Мальков был уволен из ГФС после огласки истории с покупкой Maserati.

Дочь Григория Козловского Софию Максимец

Известных бизнесменов и кандидатов в депутаты: Олега Лакиша, который от ЕС попытался стать депутатом в Каменце-Бугской и Романа Побурко, пытавшийся зайти во Львовский городской совет от "Варты".

Что известно о женихе и невесте

Жених 31-летний Ростислав Ильницкий, который в 2019 году был заместителем прокурора в Радехове, а после — прокурором прокуратуры Печерского района Киева. Метил на пост главного прокурора Херсонской области, но не получилось. Несколько месяцев назад Ильницкий написал заявление по собственному желанию и уволился с занимаемой должности в столице. Чем сейчас занимается новоиспеченный муж и чем зарабатывает на жизнь молодой семьи, неизвестно.

Ростислав Ильницкий

Невеста 27-летняя Роксолана Москва, которая ранее работала в отделе кадров Территориального управления ДБР во Львове. В марте 2022 года ее уволили, но через суд она восстановила право вернуться на работу. В сентябре 2022 года суд постановил восстановить женщину в должности и выплатить ей 231 тысячу грн за вынужденный прогул. В ГБР с этим не согласны и сейчас обжалуют это решение в Верховном суде.

Кроме того, Роксолана — дочь известной во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и в придачу родственница бывшей жены бывшего начальника ГБР Романа Трубы.

Роксолана Москва и мама Богдана Москва

Стоимость свадьбы

Ни Ростислав Ильницкий, ни Роксолана Москва не ответили на телефонные звонки журналистов. Также не выходила на связь и мать Роксоланы Богдана. Неизвестно, за чей счет была организована свадьба и откуда у молодой семьи серьезная сумма на пышное гуляние. Журналисты предположили, что родители жениха и невесты, которые не бедные люди, могли сделать детям такой подарок.

Позже журналистам позвонил отец молодого Василий Ильницкий и просил не публиковать расследование, мол, он много помогает армии.

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