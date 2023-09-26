Известный комик после свадьбы узнал об эротическом прошлом его жены: как она выглядит и чем занималась ранее

Стендапер не имел понятия, что делала его супруга до свадьбы

Популярный белорусский стендапер Слава Комиссаренко получил неприятный сюрприз после свадьбы. В частности, пользователи социальных сетей назвали его избранницу девушкой, которая была веб-моделью. Неизвестно, мечтал ли комик о роскошной свадьбе, поскольку о деталях церемонии и кто из гостей присутствовал, он не рассказывал.

Как сообщается в сети, свадьба Славы Комиссаренко и Юлии Шашковой состоялась в середине сентября в Черногории. Фото с торжества девушка опубликовала в своем Instagram. Избранница комика была одета в элегантное платье с оголенными плечами и высоким разрезом, длинные перчатки закрывали ее руки выше локтя.

Сам Комиссаренко выглядел очень стильно в своем классическом черном костюме и кроссовках. В номере отеля новобрачные сняли фотосессию. На видео счастливая пара позирует на фоне Адриатического побережья Черногории.

А сегодня в сети распространилась информация, что его супруга в прошлом была вебкамщицей — так ее называли пользователи, выкладывая в виде доказательств фото похожей на нее девушки. Ранее в своем Instagram жена Комиссаренко публиковала откровенные снимки в купальниках. О ней известно немногое — девушка выкладывает фото путешествий и ведет свой блог. За ее страницей в Instagram следят почти 14 тыс. подписчиков.

Комиссаренко прокомментировал ситуацию, откровенно поделившись своими эмоциями. "Мне просто очень грустно от того, что все так получилось", — резюмировал он.

Напомним, Слава Комиссаренко сбежал в Украину из Москвы еще до войны. Высмеивающий Александра Лукашенко стендап-комик опасался КГБ.