Редкие экземпляры: какие мужчины по знаку Зодиака мечтают о роскошной свадьбе

Романтики-мужчины Весы, Тельцы, Овны и Львы не против устроить пышное гулянье, ведь обычной росписи в ЗАГСе им мало

Пышная свадьба – желание каждой пары. Но астрологи уверенны, что некоторые мужчины по знаку Зодиака мечтают о роскошном праздновании чаще, чем другие.

По словам астрологов, мужчины, рожденные под знакам Весов, Тельцов, Овнов и Львов, с удовольствием не просто узаконят отношения со своей половинкой, а устроят роскошную свадьбу. Об этом пишет Pinkvilla.

Весы

Мужчины-Весы тянутся к романтике и эстетике. Свадьба, по их мнению, событие, наполненное радостью, счастьем и позитивом. Этот знак Зодиака с юных лет фантазирует о роскошной свадьбе. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Овен

Овен — очень страстный и творческий знак, который мечтает о яркой, громкой и незабываемой свадьбе. Им не важно, чтобы мероприятие было очень дорогим, самое главное – захватывающие эмоции. От красивой свадьбы со сказочным сюжетом в чужой стране они не откажутся. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Телец

Тельцы — любящие и сентиментальные создания, которые жаждут элегантности на любом важном празднике в своей жизни. Эти мужчины ценят культурное или религиозное значение свадеб, им важны обычаи и церемония. Телец будет в восторге от роскошной свадьбы с потрясающими локациями и восхитительной изысканной едой. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Лев

Мужчины-Львы обожают быть в центре внимания. С детства могут планировать громкий мальчишник и помпезную свадьбу. С удовольствием окунутся в подготовку праздника и станут самыми лучшими женихами. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака считаются лучшими мужьями. Забота, верность и семейные ценности: так о них говорят гороскопы.