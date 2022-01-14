Лукашенко - "страшная подружка" Путина: что говорил убежавший в Украину Комиссаренко про Беларусь и Россию

Известный белорусский комик ранее говорил, что не верит в похищения неугодных Беларуси в России

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко, который до недавнего времени жил в Москве, заявил, что переехал в Украину. По словам мужчины, он получил сообщение о том, что белорусское КГБ открыло на него охоту, и теперь в любой момент его могут выкрасть из Москвы.

Сейчас Комиссаренко находится в Киеве. Комик утверждает, что до этих событий он неоднократно получал от сотрудников КГБ звонки и сообщения с угрозами, однако не верил, что его могут похитить на территории РФ.

Об этом белорусский комик говорил в прошлогоднем интервью с российским блогером Юрием Дудем, где критиковал жесткую политику непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. За свои высказывания, еще до интервью с Дудем, в Беларуси у Комиссаренко была отозвана гастрольная лицензия.

Уже в разговоре с комиком журналист подчеркнул, что единственной страной, которая поддерживает Лукашенко, является Россия. В ответ Комиссаренко заявил, что РФ не так "однозначно" его поддерживает.

"Мне кажется, что у России много вопросов к нему. Он (Путин — ред.) просто приезжает с позиции силы. Знаешь же, вот как в России нужен же Владимир Вольфович Жириновский, чтобы на его фоне быть умным, адекватным, рассудительным, пока он так что-то с мальчиками купается… Так, наверное, России интересно иметь вот такой пример рядом с собой, на фоне которого они выглядят вообще отлично", — заявил Комиссаренко.

В свою очередь Дудь напомнил комику про белорусского журналиста из "КП" Геннадия Можейко, которого выкрали из Москвы в Беларусь за статью, где тот просто передавал слова знакомой застреленного белорусскими силовиками в своей квартире программиста Андрея Зельцера. "Россия никак не отреагировала", — заявил Дудь. Комиссаренко же сказал, что Россия по-разному реагирует в разных ситуациях.

"Мне хочется продолжать верить, что Россия имеет сама к нему (Лукашенку — ред.) вопрос, и что не все так однозначно. Падать духом вообще нельзя. Думать о том, что и нас так могут выкрасть, еще что-то… не надо так думать. Надо фокусироваться на хорошем", — ответил тогда Комиссаренко, который теперь скрывается в украинской столице.

Также мужчина отметил, что у него есть российский паспорт, однако белорусские спецслужбы могут об этом не знать.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Беларуси была задержана чемпионка мира по фристайлу в дисциплине акробатика Александра Романовская. В 2022 году девушка поддерживала протесты в Беларуси и подписала открытое письмо спортсменов за повторные президентские выборы в стране.