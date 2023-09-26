Відомий комік після весілля дізнався про еротичне минуле дружини: як вона виглядає і чим займалася раніше

Стендапер не мав поняття, що робила його обраниця до весілля

Популярний білоруський стендапер Слава Комісаренко отримав неприємний сюрприз після весілля. Зокрема, користувачі соціальних мереж назвали його обраницю дівчиною, яка була веб-моделлю. Невідомо, чи мріяв комік про розкішне весілля, оскільки про деталі церемонії і хто з гостей був присутній, він не розповідав.

Як повідомляється в мережі, весілля Слави Комісаренко та Юлії Шашкової відбулося в середині вересня у Чорногорії. Фото з урочистостей дівчина опублікувала у своєму Instagram. Обраниця коміка була одягнена в елегантну сукню з оголеними плечима та високим розрізом, довгі рукавички закривали її руки вище ліктя.

Сам Комісаренко виглядав дуже стильно у своєму класичному чорному костюмі та кросівках. У номері готелю наречені зняли фотосесію. На відео щаслива пара позує на фоні Адріатичного узбережжя Чорногорії.

А сьогодні в мережі поширилася інформація, що його дружина в минулому була вебкамщицею — так її називали користувачі, викладаючи у вигляді доказів фото схожої на неї дівчини. Раніше у своєму Instagram дружина Комісаренка публікувала відверті знімки у купальниках. Про неї відомо небагато — дівчина викладає фото подорожей та веде свій блог. За її сторінкою в Instagram слідкують майже 14 тис. підписників.

Комісаренко прокоментував ситуацію, відверто поділившись своїми емоціями. "Мені просто дуже сумно через те, що все так вийшло", — резюмував він.

Нагадаємо, Слава Комісаренко втік до України з Москви ще до війни. Стендап-комік, який висміює Олександра Лукашенка, побоювався КДБ.