Рідкісні екземпляри: які чоловіки за знаком Зодіаку мріють про розкішне весілля

Романтики-чоловіки Терези, Тільці, Овни й Леви не проти влаштувати пишне гуляння, адже звичайного розпису в РАГСі їм мало

Пишне весілля – бажання кожної пари. Але астрологи впевнені, що деякі чоловіки за знаком Зодіаку мріють про розкішне святкування частіше, ніж інші.

За словами астрологів, чоловіки, народжені під знаками Терезів, Тельців, Овнів і Львів, із задоволенням не просто узаконять стосунки зі своєю половинкою, а влаштують розкішне весілля. Про це пише Pinkvilla.

Терези

Чоловіки-Терези тягнуться до романтики й естетики. Весілля, на їхню думку, подія, наповнена радістю, щастям та позитивом. Цей знак Зодіаку з юних років фантазує про розкішне весілля. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Овен

Овен — дуже пристрасний і творчий знак, який мріє про яскраве, гучне та незабутнє весілля. Їм не важливо, щоб захід був дуже дорогим, найголовніше – захопливі емоції. Від гарного весілля із казковим сюжетом у чужій країні вони не відмовляться. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

Телець

Тільці — люблячі та сентиментальні створіння, які прагнуть елегантності на будь-якому важливому святі у своєму житті. Ці чоловіки цінують культурне чи релігійне значення весіль, їм важливі звичаї та церемонія. Телець буде в захваті від розкішного весілля з приголомшливими локаціями й чудовою вишуканою їжею. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Лев

Чоловіки-Леви люблять бути в центрі уваги. З дитинства можуть планувати гучну парубоцьку вечірку та помпезне весілля. Із задоволенням поринуть у підготовку свята та стануть найкращими нареченими. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку вважаються найкращими чоловіками. Турбота, вірність та сімейні цінності: так про них говорять гороскопи.