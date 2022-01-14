Лукашенко — "страшна подружка" Путіна: що говорив Комісаренко, який втік до України, про Білорусь і Росію

Відомий білоруський комік раніше казав, що не вірить у викрадення неугодних Білорусі у Росії

Популярний стендап-комік Слава Комісаренко, який донедавна жив у Москві, заявив, що переїхав до України. За словами чоловіка, він отримав повідомлення про те, що білоруське КДБ відкрило на нього полювання, і тепер будь-якої миті його можуть викрасти з Москви.

Наразі Комісаренко знаходиться у Києві. Комік стверджує, що до цих подій він неодноразово отримував від співробітників КДБ дзвінки та повідомлення із погрозами, проте не вірив, що його можуть викрасти на території РФ.

Про це білоруський комік говорив у минулорічному інтерв’ю з російським блогером Юрієм Дудьом, де критикував жорстку політику невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За свої висловлювання, ще до інтерв’ю з Дудьом, у Білорусі у Комісаренка відкликали гастрольну ліцензію.

Вже у розмові з коміком журналіст наголосив, що єдиною країною, яка підтримує Лукашенка, є Росія. У відповідь Комісаренко заявив, що РФ не так однозначно його підтримує.

"Мені здається, що в Росії багато запитань до нього. Він (Путін — ред.) просто приїжджає з позиції сили. Знаєш же, ось як у Росії потрібен Володимир Вольфович Жириновський, щоб на його фоні бути розумним, адекватним, розважливим, поки він так щось із хлопчиками купається… Так, напевно, Росії цікаво мати такий приклад поруч із собою, на тлі якого вони виглядають взагалі чудово", — заявив Комісаренко.

У свою чергу, Дудь нагадав коміку про білоруського журналіста з "КП" Геннадія Можейка, якого викрали з Москви до Білорусі за статтю, де той просто передавав слова знайомої застреленого білоруськими силовиками у своїй квартирі програміста Андрія Зельцера. "Росія ніяк не відреагувала", — заявив Дудь. Комісаренко ж сказав, що Росія по-різному реагує у різних ситуаціях.

"Мені хочеться продовжувати вірити, що Росія має сама до нього (Лукашенко — ред.) питання, і що не все так однозначно. Падати духом взагалі не можна. Думати про те, що і нас так можуть викрасти, ще щось … не треба так думати. Треба фокусуватися на хорошому", — відповів тоді Комісаренко, який тепер ховається в українській столиці.

Також чоловік зазначив, що має російський паспорт, проте білоруські спецслужби можуть про це не знати.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 року в Білорусі було затримано чемпіонку світу з фрістайлу в дисципліні акробатика Олександру Романовську. 2022 року дівчина підтримувала протести в Білорусі та підписала відкритий лист спортсменів за повторні президентські вибори в країні.