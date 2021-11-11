У Білорусі затримали чемпіонку, яка критикувала Лукашенка

Спортсменка зникла ще 10 листопада.

Олександра Романовська, чемпіонка світу з фрістайлу у дисципліні акробатика та найкраща спортсменка 2019 року Білорусі, перестала виходити на зв’язок у середу, 10 листопада, а пізніше стало відомо про її затримання.

Про це повідомляє "Вільне об’єднання спортсменів Білорусі" у Instagram.

За інформацією джерела, фрістайлістку затримали 10 листопада, коли вона поверталася додому з тренування. Вона перебувала у Партизанському РУВС міста Мінська, а тепер переведена до ізолятора тимчасового тримання. Вже 11 листопада відбудеться суд у її справі. За попередніми даними, їй ставлять у провину статтю 24.3. (Непідкорення законному розпорядженню чи вимозі посадової особи у виконанні ним службових повноважень).

Додамо, що Романовська підтримала протести у Білорусі у 2020 році. Олександра підписала відкритий лист спортсменів за повторні президентські вибори у країні, а також активно висловлювала свою громадянську позицію. У жовтні 2020 року її звільнили зі збірної РБ "за прогули".

Романовська виграла чемпіонат світу у 2019 році, того ж року вона стала дворазовою чемпіонкою зимової універсіади. Також на її рахунку чимало подіумів на етапах Кубка світу.

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