Укр

В Беларуси задержали чемпионку, критиковавшую Лукашенко

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александра Романовская Новость обновлена 11 ноября 2021, 12:07
Александра Романовская

Спортсменка пропала еще 10 ноября.

Александра Романовская, чемпионка мира по фристайлу в дисциплине акробатика и лучшая спортсменка 2019 года Беларуси, перестала выходить на связь в среду, 10 ноября, а позже стало известно о ее задержании. 

Об этом сообщает "Свободное объединение спортсменов Беларуси" в Instagram.

По информации источника, фристайлистку задержали 10 ноября, когда она возвращалась домой с тренировки. Она находилась в Партизанском РУВД города Минска, а теперь переведена в изолятор временного содержания. Уже 11 ноября состоится суд в ее деле. По предварительным данным, ей вменяют статью 24.3. (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Добавим, что Романовская поддержала протесты в Беларуси в 2020 году. Александра подписала открытое письмо спортсменов за повторные президентские выборы в стране, а также активно выражала свою гражданскую позицию. В октябре 2020 года ее уволили из сборной РБ "за прогулы".

Романовская выиграла чемпионат мира в 2019 году, В том же году она стала двукратной чемпионкой зимней универсиады. Также на ее счету немало подиумов на этапах Кубка мира.

Ранее "Телеграф" сообщал о кризисе с мигрантами на границе Польши и Беларуси.

Теги:
#Беларусь #Фристайл
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