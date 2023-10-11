Дарья Белодед заинтриговала кольцом на безымянном пальце (фото)

Фото появилось после личного праздника девушки

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед отпраздновала свой 23-й день рождения и опубликовала в сети фотографию в шикарном платье. На ее фото была также одна интересная деталь.

В среду, 11 октября, на официальной странице спортсменки в Instagram появился новый пост с ее фотографией с дня рождения. На безымянном пальце правой руки девушки можно заметить кольцо.

"Вчера мне исполнилось 23 года. Это был невероятный день! Спасибо, что делаешь меня счастливой", — написала под своим фото Дарья.

Дарья Белодед. Фото - instagram.com/dariabilodid7/

При этом сама Белодед не делала никаких заявлений, что она находится в статусе невесты. Однако кольцо на безымянном пальце все же заинтриговало пользователей сети.

По информации из открытых источников известно, что с 2018 года девушка состояла в отношениях с итальянским олимпийским чемпионом Фабио Базиле. Затем с 2020 года она встречалась с защитником киевского "Динамо" Денисом Поповым. Однако к концу года пара разошлась.

Сейчас о личной жизни Дарьи ничего не известно. В социальных сетях она не публикует соответствующие фото с избранником и держит свои отношения в тайне от посторонних глаз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на прошлый день рождения Дарьи Белодед она опубликовала в соцсетях пост, в котором написала, что в этот день российские оккупанты обстреляли Киев, потому ей совсем не до того, чтобы праздновать.