Укр

Дзюдоистка Белодед отреагировала на ужасную статистику снимком в ярком топе

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Белодед любит хвастаться яркими фото Новость обновлена 10 ноября 2021, 11:21
Белодед любит хвастаться яркими фото

В этот раз речь о теле и здоровье

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая ранее похвасталась шикарной фигурой на пляже в Дубае, сделала на своей странице в инстаграме новую публикацию.

В этот раз спортсменка задалась вопросом, почему большинству людей не нравится их тело, и какие шаги они предпринимают, чтобы это изменить. Сама Белодед сейчас в Дубае и вряд ли она может быть недовольна своими параметрами.

"Недавно прочитала ужасную статистику. 70% женщин и 63% мужчин не довольны своей внешностью, телом и параметрами. При этом 40% людей, которые начинают тренировки, забрасывают их уже через 1 неделю. А 80-90% — перестают заниматься уже через 3 месяца", — написала Белодед.

По мнению спортсменки, это выглядит немного странно: почему люди, которые хотят выглядеть хорошо, ничего для этого не делают взамен.

21-летняя Белодед — бронзовая призерка Олимпиады в Токио в самом легком весе.

Ранее Белодед откровенно рассказала о своем романе с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, а недавно дзюдоистка похвасталась стальным прессом.

Теги:
#Девушки #Дзюдо #Дарья Белодед
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