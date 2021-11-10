Дзюдоистка Белодед отреагировала на ужасную статистику снимком в ярком топе

В этот раз речь о теле и здоровье

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая ранее похвасталась шикарной фигурой на пляже в Дубае, сделала на своей странице в инстаграме новую публикацию.

В этот раз спортсменка задалась вопросом, почему большинству людей не нравится их тело, и какие шаги они предпринимают, чтобы это изменить. Сама Белодед сейчас в Дубае и вряд ли она может быть недовольна своими параметрами.

"Недавно прочитала ужасную статистику. 70% женщин и 63% мужчин не довольны своей внешностью, телом и параметрами. При этом 40% людей, которые начинают тренировки, забрасывают их уже через 1 неделю. А 80-90% — перестают заниматься уже через 3 месяца", — написала Белодед.

По мнению спортсменки, это выглядит немного странно: почему люди, которые хотят выглядеть хорошо, ничего для этого не делают взамен.

21-летняя Белодед — бронзовая призерка Олимпиады в Токио в самом легком весе.

Ранее Белодед откровенно рассказала о своем романе с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, а недавно дзюдоистка похвасталась стальным прессом.