Белодед похвасталась фигурой на пляже в Дубае (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 11
Спортсменка порадовала подписчиков соблазнительным снимком.
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую награду, отправилась отдыхать в солнечный Дубай.
Об этом спортсменка рассказала на своей страничке в Instagram.
"Привет из солнечного Дубая", — написал Белодед в комментарии под постом, прикрепив фото в белом боди. Подписчики восхитились фигурой дзюдоистки и засыпали ее комплиментами, а также пожеланиями удачно отдохнуть. Украинские легкоатлетки Ирина Геращенко и Юлия Левченко также отреагировали на публикацию спортсменки.
Напомним, на Олимпиаде в Токио Белодед выиграла медаль в весовой категории до 48 кг. Позже спортсменка призналась, что ей очень тяжело давалось удерживать это вес и приходилось даже голодать. Ожидается, что на Олимпийских играх в Париже украинка выступит в более тяжелой весовой категории.
Спортсменка частенько радует подписчиков гарячими фото с отдыха:
Ранее Белодед откровенно рассказала о своем романе с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, а недавно дзюдоистка похвасталась стальным прессом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-