Укр

Белодед похвасталась фигурой на пляже в Дубае (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дарья Белодед Новость обновлена 08 ноября 2021, 13:47
Дарья Белодед

Спортсменка порадовала подписчиков соблазнительным снимком.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую награду, отправилась отдыхать в солнечный Дубай.

Об этом спортсменка рассказала на своей страничке в Instagram.

"Привет из солнечного Дубая", — написал Белодед в комментарии под постом, прикрепив фото в белом боди. Подписчики восхитились фигурой дзюдоистки и засыпали ее комплиментами, а также пожеланиями удачно отдохнуть. Украинские легкоатлетки Ирина Геращенко и Юлия Левченко также отреагировали на публикацию спортсменки.

Дарья Белодед отдыхает в Дубае
Дарья Белодед отдыхает в Дубае

Напомним, на Олимпиаде в Токио Белодед выиграла медаль в весовой категории до 48 кг. Позже спортсменка призналась, что ей очень тяжело давалось удерживать это вес и приходилось даже голодать. Ожидается, что на Олимпийских играх в Париже украинка выступит в более тяжелой весовой категории. 

Спортсменка частенько радует подписчиков гарячими фото с отдыха:

Дарья Белодед с обезьянкой
Дарья Белодед с обезьянкой
Дарья Белодед в розовом купальнике
Дарья Белодед в розовом купальнике
Дарья Белодед с попугаем
Дарья Белодед с попугаем
Дарья Белодед в бассейне
Дарья Белодед в бассейне
Дарья Белодед в полосатом купальнике
Дарья Белодед в полосатом купальнике

Ранее Белодед откровенно рассказала о своем романе с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, а недавно дзюдоистка похвасталась стальным прессом.

Теги:
#Дзюдо #Дарья Белодед
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