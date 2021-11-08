Белодед похвасталась фигурой на пляже в Дубае (фото)

Спортсменка порадовала подписчиков соблазнительным снимком.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую награду, отправилась отдыхать в солнечный Дубай.

Об этом спортсменка рассказала на своей страничке в Instagram.

"Привет из солнечного Дубая", — написал Белодед в комментарии под постом, прикрепив фото в белом боди. Подписчики восхитились фигурой дзюдоистки и засыпали ее комплиментами, а также пожеланиями удачно отдохнуть. Украинские легкоатлетки Ирина Геращенко и Юлия Левченко также отреагировали на публикацию спортсменки.

Дарья Белодед отдыхает в Дубае

Напомним, на Олимпиаде в Токио Белодед выиграла медаль в весовой категории до 48 кг. Позже спортсменка призналась, что ей очень тяжело давалось удерживать это вес и приходилось даже голодать. Ожидается, что на Олимпийских играх в Париже украинка выступит в более тяжелой весовой категории.

Спортсменка частенько радует подписчиков гарячими фото с отдыха:

Дарья Белодед с обезьянкой

Дарья Белодед в розовом купальнике

Дарья Белодед с попугаем

Дарья Белодед в бассейне

Дарья Белодед в полосатом купальнике

Ранее Белодед откровенно рассказала о своем романе с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, а недавно дзюдоистка похвасталась стальным прессом.