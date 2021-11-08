Білодід похвалилася фігурою на пляжі у Дубаї (фото)

Спортсменка порадувала підписників спокусливим знімком.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка на Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову нагороду, вирушила відпочивати у сонячний Дубай.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт із сонячного Дубая", — написав Білодід у коментарі під постом, прикріпивши фото у білому боді. Підписники захопилися фігурою дзюдоїстки та засипали її компліментами, а також побажаннями вдало відпочити. Українські легкоатлетки Ірина Геращенко та Юлія Левченко також відреагували на публікацію спортсменки.

Дар’я Білодід відпочиває у Дубаї

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Білодід виграла медаль у ваговій категорії до 48 кг. Пізніше спортсменка зізналася, що їй дуже важко утримувати цю вагу і доводилося навіть голодувати. Очікується, що на Олімпійських іграх у Парижі українка виступить у важчій ваговій категорії.

Спортсменка частенько радує підписників гарячими фото з відпочинку:

Дар’я Білодід з мавпочкою

Дар’я Білодід у рожевому купальнику

Дар’я Білодід із папугою

Дар’я Білодід у басейні

Дар’я Білодід у смугастому купальнику

Раніше Білодід відверто розповіла про свій роман з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле, а нещодавно дзюдоїстка похвалилася сталевим пресом.