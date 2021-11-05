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Дарина Білодід показала передплатникам сталевий прес (фото)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
21
Дар’я Білодід традиційно публікує яскраві знімки Новина оновлена 05 листопада 2021, 13:06
Дар’я Білодід традиційно публікує яскраві знімки

15 років заняття спортом дають своє.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, якій раніше доводилося навіть голодувати, на своїй сторінці в інстаграмі порадувала користувачів соцмереж новим фото.

У публікації спортсменка, яка займається спортом уже 15 років, пояснює, що потрібно для того, щоб зберегти гарну фігуру та отримати сталевий прес.

І тому існують, наприклад, правильні курси харчування, які допомагають постійно тримати тіло в тонусі, а організму залишатися здоровим.

Менш ніж за дві години публікація зібрала понад 15 тисяч позначок.

21-річна Білодід — дворазова чемпіонка світу у найлегшій ваговій категорії. На Олімпіаді в Токіо дзюдоїстка стала бронзовою призеркою, програвши у півфіналі. Також спортсменка раніше розповідала про свій минулий роман із італійським спортсменом.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала користувачів інтернету публікацією без білизни. Також українська легкоатлетка має пікантні знімки під час тренувального процесу.

Теги:
#Дівчата #Дзюдо #Дарина Білодід
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