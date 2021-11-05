Укр

Дарья Белодед показала подписчикам стальной пресс (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Дарья Белодед традиционно публикует яркие снимки Новость обновлена 05 ноября 2021, 13:06
Дарья Белодед традиционно публикует яркие снимки

15 лет занятия спортом дают свое.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которой раньше приходилось даже голодать, на своей странице в инстаграме порадовала пользователей соцсетей новым фото.

В публикации спортсменка, которая занимается спортом уже 15 лет лет, объясняет, что нужно для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и получить стальной пресс.

Для этого существуют, к примеру, правильные курсы питания, которые помогают постоянно держать тело в тонусе, а организму оставаться в целом здоровым.

Менее чем за два часа публикация собрала более 15 тысяч отметок нравится.

21-летняя Белодед — двукратная чемпионка мира в самой легкой весовой категории. На Олимпиаде в Токио дзюдоистка стала бронзовым призером, проиграв в полуфинале. Также спортсменка ранее рассказывала о своем прошлом романе с итальянским спортсменом.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала пользователей интернета публикацией без белья. Также у украинской легкоатлетки есть пикантные снимки во время тренировочного процесса.

Теги:
#Девушки #Дзюдо #Дарья Белодед
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