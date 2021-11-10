Дзюдоїстка Білодід відреагувала на жахливу статистику знімком у яскравому топі
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Цього разу мова про тіло та здоров’я
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка раніше похвалилася шикарною фігурою на пляжі в Дубаї, зробила на своїй сторінці в інстаграмі нову публікацію.
Цього разу спортсменка запитала, чому більшості людей не подобається їхнє тіло, і які кроки вони роблять, щоб це змінити. Сама Білодід зараз у Дубаї і навряд чи вона може бути незадоволена своїми параметрами.
"Нещодавно прочитала жахливу статистику. 70% жінок і 63% чоловіків не задоволені своєю зовнішністю, тілом та параметрами. При цьому 40% людей, які розпочинають тренування, закидають їх уже через 1 тиждень. А 80-90% — перестають займатися вже через 3 місяця", — написала Білодід.
На думку спортсменки, це виглядає трохи дивно: чому люди, які хочуть мати гарний вигляд, нічого для цього не роблять натомість.
21-річна Білодід — бронзова призерка Олімпіади в Токіо у найлегшій вазі.
Раніше Білодід відверто розповіла про свій роман з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле, а нещодавно дзюдоїстка похвалилася сталевим пресом.
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