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Дзюдоїстка Білодід відреагувала на жахливу статистику знімком у яскравому топі

Автор
Володимир Лавський
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Білодід любить хвалитися яскравими фото Новина оновлена 10 листопада 2021, 11:21
Білодід любить хвалитися яскравими фото

Цього разу мова про тіло та здоров’я

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка раніше похвалилася шикарною фігурою на пляжі в Дубаї, зробила на своїй сторінці в інстаграмі нову публікацію.

Цього разу спортсменка запитала, чому більшості людей не подобається їхнє тіло, і які кроки вони роблять, щоб це змінити. Сама Білодід зараз у Дубаї і навряд чи вона може бути незадоволена своїми параметрами.

"Нещодавно прочитала жахливу статистику. 70% жінок і 63% чоловіків не задоволені своєю зовнішністю, тілом та параметрами. При цьому 40% людей, які розпочинають тренування, закидають їх уже через 1 тиждень. А 80-90% — перестають займатися вже через 3 місяця", — написала Білодід.

На думку спортсменки, це виглядає трохи дивно: чому люди, які хочуть мати гарний вигляд, нічого для цього не роблять натомість.

21-річна Білодід — бронзова призерка Олімпіади в Токіо у найлегшій вазі.

Раніше Білодід відверто розповіла про свій роман з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле, а нещодавно дзюдоїстка похвалилася сталевим пресом.

Теги:
#Дівчата #Дзюдо #Дарина Білодід
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