Дар’я Білодід зацікавила кільцем на безіменному пальці (фото)

Фото з’явилося після особистого свята дівчини

Знаменита українська дзюдоїстка Дар’я Білодід відсвяткувала свій 23-й день народження та опублікувала в мережі фотографію у шикарній сукні. На її фото була також одна цікава деталь.

У середу, 11 жовтня, на офіційній сторінці спортсменки в Instagram з’явився новий пост із її фотографією з дня народження. На безіменному пальці правої руки дівчини можна помітити обручку.

"Вчора мені виповнилося 23 роки. Це був неймовірний день! Дякую, що робиш мене щасливою", — написала під своїм фото Дар’я.

Дар’я Бєлодід. Фото — instagram.com/dariabilodid7/

При цьому сама Білодід не робила жодних заяв, що вона перебуває у статусі нареченої. Однак кільце на безіменному пальці все ж таки зацікавило користувачів мережі.

За інформацією з відкритих джерел, відомо, що з 2018 року дівчина перебувала у відносинах з італійським олімпійським чемпіоном Фабіо Базіле. Потім із 2020 року вона зустрічалася із захисником київського "Динамо" Денисом Поповим. Однак до кінця року пара розійшлася.

Наразі про особисте життя Дарії нічого не відомо. У соціальних мережах вона не публікує відповідні фото з обранцем та тримає свої стосунки таємно від сторонніх очей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого дня народження Дар’ї Білодід вона опублікувала в соцмережах пост, в якому написала, що цього дня російські окупанти обстріляли Київ, тому їй зовсім не до того, щоб святкувати.