Минус один красавец-холостяк: Крис Эванс и Альба Баптиста устроили тайную свадьбу в Бостоне

Гости подписали документ о неразглашении и сдали телефоны

Звезда "Капитана Америка: Первый мститель" Крис Эванс, недавно снявшийся в новом приключенческом комедийном фильме, официально вышел с рынка самых желанных холостяков. Актер и португальская актриса Альба Баптиста расписались в субботу на тайной церемонии в Массачусетсе в их доме в Бостоне.

Инсайдер сообщил Page Six, что гости подписали соглашение о неразглашении, а их телефоны были конфискованы. Стать свидетелями церемонии 42-летний Эванс и 26-летняя Баптиста пригласили своих ближайших родственников и друзей. В список гостей также вошли некоторые из коллег актера по Marvel, в том числе Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер.

Слухи о романе звезды Marvel и португальской актрисы впервые просочились в ноябре 2022 года, когда источник рассказал People, что пара встречается уже больше года. "Они влюблены, и Крис никогда не был так счастлив. Его семья и друзья обожают ее", — сказал инсайдер, уже тогда назвав их отношения серьезными.

Спустя несколько часов после того, как новость распространилась, их заметили во время прогулки в Центральном парке. Пара уже держалась за руки на публике. Позже Эванс публиковал совместные фотографии со своей избранницей в Instagram.

Баптиста известна своей ролью в фильме "Миссис Харрис едет в Париж". Она получила премию European Shooting Star Award на Берлинском кинофестивале и награду за лучшую женскую роль на фестивале Ibérico de Ciné за роль в короткометражном фильме "Майами". Также актриса была названа IMDb в числе топ-10 звезд прорыва 2020 года. Баптиста, мать которой работает переводчиком, владеет пятью языками: португальским, английским, немецким, французским и испанским.

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