Мінус один красень-холостяк: Кріс Еванс і Альба Баптіста влаштували таємне весілля у Бостоні

Гості підписали документ про нерозголошення та здали телефони

Зірка "Капітана Америка: Перший месник" Кріс Еванс, який нещодавно знявся в новому пригодницькому комедійному фільмі, офіційно вийшов з ринку найбажаніших холостяків. Актор і португальська актриса Альба Баптіста розписалися в суботу на таємній церемонії в Массачусетсі в їхньому будинку в Бостоні.

Інсайдер повідомив Page Six, що гості підписали угоду про нерозголошення, а їхні телефони були конфісковані. Стати свідками церемонії 42-річний Еванс та 26-річна Баптіста запросили своїх найближчих родичів та друзів. До списку гостей також увійшли деякі з колег актора з Marvel, у тому числі Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт та Джеремі Реннер.

Чутки про роман зірки Marvel та португальської актриси вперше просочилися у листопаді 2022 року, коли джерело розповіло People, що пара зустрічається вже понад рік. "Вони закохані, і Кріс ніколи не був такий щасливий. Його сім’я та друзі обожнюють її", — сказав інсайдер, вже тоді назвавши їхні стосунки серйозними.

За кілька годин після того, як новина поширилася, їх помітили під час прогулянки Центральним парком. Пара вже трималася за руки на публіці. Пізніше Еванс публікував спільні фотографії зі своєю обраницею в Instagram.

Баптіста відома своєю роллю у фільмі "Місіс Харріс їде до Парижа". Вона отримала премію European Shooting Star Award на Берлінському кінофестивалі та нагороду за найкращу жіночу роль на фестивалі Ibérico de Ciné за роль у короткометражному фільмі "Маямі". Також актрису було названо IMDb у числі топ-10 зірок прориву 2020 року. Баптіста, мати якої працює перекладачем, володіє п’ятьма мовами: португальською, англійською, німецькою, французькою та іспанською.

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