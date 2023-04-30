Ідеї фільмів на вечір: 3 нових комедії з Хоакіном Феніксом, Річардом Гіром та Крісом Евансом

Акторський склад у фільмів чудовий

Не пройшла ще й половина 2023 року, проте кіноглядачів порадувала ціла серія успішних прем’єр фільмів. Зокрема, вийшло і чимало непоганих комедій. Якщо не знаєте, на якій зупинитися і що подивитись увечері, — "Телеграф" приготував добірку із трьох нових комедійних фільмів.

"Бо боїться" (Beau Is Afraid)

Поки весь світ чекає на нового "Джокера" з Хоакіном Феніксом, з ним вийшов і відмінний чорний трагікомічний фільм жахів. Хоакін відіграє головну роль Бо Вассермана, тихої, але страждаючої на параною людини, яка стикається зі своїми похмурими страхами, вирушаючи в епічну одіссею додому.

Фільм триває близько трьох годин та має рейтинг 7.2/10 на IMDb, що дуже непогано для цього жанру.

"Примарні" (Ghosted)

Також зустрічаються назви "Без відповіді" та "Небезпечне побачення". Це романтичний пригодницький комедійний фільм, який вийшов на Apple TV+, головні ролі в якому зіграли Кріс Еванс (відомий багатьом як Капітан Америка) та Ана де Армас.

За сюжетом простий і чесний хлопець закохується в загадкову дівчину, яка виявляється секретним агентом, і вони ще до другого побачення змушені вирушити у небезпечну пригоду, щоб урятувати світ.

Хоча фільм став одним з найпопулярніших, глядачі залишили про нього багато змішаних відгуків та його оцінка на IMDb складає 5.8/10.

"Знайомство батьків" або "Можливо, так" (Maybe I Do)

Не плутати із фільмом "Знайомство з батьками" 2000 року. Це нова романтична комедія, де зіграли такі чудові актори як Емма Робертс, Річард Гір, Дайан Кітон, Вільям Х. Мейсі, Люк Брейсі, Сьюзан Сарандон.

За сюжетом пара закоханих вирішує познайомити своїх батьків, проте виявляється, що насправді ті вже добре знають одне одного.

Відгуки про фільм посередні та його загальна оцінка на IMDb складає всього 4.9/10, проте заради акторського складу фільм можна вибрати як легке кіно на один вечір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому варто подивитися психологічну трагікомедію "Сварка" від Netflix.