Після завершення зйомок "Джокера 2" Хоакін Фенікс з’явився на прем’єрі нового фільму (фото)

Зірка "Джокера" з’явився на лос-анджелеській кінопрем’єрі фільму "Бо боїться"

Знаменитий актор Хоакін Фенікс у понеділок, 10 квітня, з’явився на прем’єрі нового фільму "Бо боїться" (Beau Is Afraid), де він грає головну роль. Це перша поява 48-річної знаменитості на публічному заході після завершення зйомок другої частини "Джокера" під назвою "Божевілля на двох".

"Бо боїться" — комедійний фільм жахів режисера Арі Астера ("Реінкарнація" 2018, "Сонцестояння" 2019), робота над яким розпочалася ще 2021 року. Головний герой фільму Бо, якого грає Фенікс, дізнається про смерть матері за вкрай підозрілих обставин. Після цього в житті чоловіка починає відбуватися дивина і досить жахливі речі.

Окрім Хоакіна Фенікса у фільмі зіграли й інші актори: Петті Люпон, Нейтан Лейн, Кайлі Роджерс, Емі Райан, Паркер Поузі, Стівен Хендерсон, Дені Меноше, Майкл Гандольфіні, Зої Лістер-Джонс та інші. Майже в повному зборі вони прийшли на кінопрем’єру, яка відбулася в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Хоакін Фенікс на прем’єрі Beau Is Afraid. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хоакін Фенікс із режисером Арі Астером. Фото: Getty Images

Каст фільму Beau Is Afraid. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль відкриє фільм із Джонні Деппом у головній ролі — перший за три роки з моменту скандального розлучення.