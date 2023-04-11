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После завершения съемок "Джокера 2" Хоакин Феникс появился на премьере нового фильма (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Американский актер Хоакин Феникс Новость обновлена 11 апреля 2023, 14:56
Американский актер Хоакин Феникс. Фото Getty Images

Звезда "Джокера" появился на лос-анжелесской кинопремьере фильма "Все страхи Бо"

Знаменитый актер Хоакин Феникс в понедельник, 10 апреля, появился на премьере нового фильма "Все страхи Бо" (Beau Is Afraid), в котором он играет главную роль. Это первое появления 48-летней знаменитости на публичном мероприятии после завершения съемок второй части "Джокера" под названием "Безумие на двоих".

"Все страхи Бо" — комедийный фильм ужасов режиссера Ари Астера ("Реинкарнация" 2018, "Солнцестояние" 2019), работа над которым началась еще в 2021 году. Главный герой фильма Бо, которого играет Феникс, узнает о смерти матери при крайне подозрительных обстоятельствах. После этого в жизни мужчины начинают происходить странности и довольно ужачные вещи.

Кроме Хоакина Феникса в фильме сыграли и другие актеры: Пэтти Люпон, Нейтан Лейн, Кайли Роджерс, Эми Райан, Паркер Поузи, Стивен Хендерсон, Дени Меноше, Майкл Гандольфини, Зои Листер-Джонс и другие. Почти в полном сборе все они пришли на кинопремьеру, которая состоялась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

хоакин феникс
Хоакин Феникс на премьере фильма Beau Is Afraid. Фото: Getty Images
хоакин феникс
Фото: Getty Images
хоакин феникс
Фото: Getty Images
Хоакин Феникс и ари астер
Хоакин Феникс с режиссером Ари Астером. Фото: Getty Images
хоакин феникс актеры все страхи бо
Каст фильма Beau Is Afraid. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что 76-й Каннский международный кинофестиваль откроет фильм с Джонни Деппом в главной роли — первый за три года с момента скандального развода.

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#Фильмы #Хоакин Феникс #Кинопремьеры