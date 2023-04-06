Закончены съемки сиквела "Джокера" с Леди Гагой. Что известно о фильме

Режиссер Тодд Филлипс сообщил в Твиттере издания The Hollywood Reporter о завершении съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих" — продолжения его картины 2019 года "Джокер". Филлипс поблагодарил съемочную команду и пообещал скоро приступить к монтажу. Премьера фильма запланирована на 4 октября 2024 года. "Телеграф" узнал подробности о потенциальном хите.

Что хорошего в первом "Джокере"

Оригинальный фильм 2019 года стал очень успешным – собрал более миллиарда долларов, окупившись почти двадцатикратно, и вызвал большую полемику в сети. Популярность "Джокера" объясняется феноменальной актерской игрой Хоакина Феникса ("Тебя никогда здесь не было", "Братья Систерс") и тем, что фильм в который раз – впервые после "Темного рыцаря" Кристофера Нолана, заложил новый канон "супергеройского" кино.

Тодд Филлипс снял мрачный фильм о безумии, отсылающий к депрессивным драмам Нового Голливуда, в частности, к знаменитому "Таксисту" Мартина Скорсезе (1976). Что только подчеркивает участие в "Джокере" Роберта Де Ниро, снявшемся в "Таксисте" в главной роли полубезумного, неприкаянного ветерана Вьетнамской войны.

О чем будет новый фильм

Подробности сценария, как всегда, держатся в строгой секретности. Известно только, что действие фильма начнется в стенах лечебницы для душевнобольных преступников в Аркхэме – вымышленном городе из рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта, который сценаристы комиксов DC Universe "присвоили" еще в 1974 году. В Лечебницу Элизабет Аркхэм отправлял всех своих врагов Бэтмен – и Загадочника, и Пингвина, и прочих. Не удивительно, что там оказался окончательно спятивший Джокер.

Первые фотографии со съемочной площадки, опубликованные Тоддом Филлипсом в Инстаграме, подтвердили эти опасения. На сайте World of Reel появлялась "инсайдерская информация", что Джокеру там недолго предстоит сидеть – якобы он сбежит из сумасшедшего дома в самом начале фильма. В принципе, мы бы и сами догадались.

В сиквеле Джокер вполне ожидаемо окажется в сумасшедшем доме

Также циркулировали слухи, что сиквел будет "частично мюзиклом" или, по крайней мере, использовать его элементы. Очевидно, эти домыслы возникли благодаря участию в фильме Леди Гаги. Напомним, что дебютом эпатажной певицы в кино стал римейк музыкального фильма "Звезда родилась".

Кроме того, в сети активно обсуждались фанатские теории. Так, термином Folie à Deux (безумие на двоих) в психиатрии называют синдром, когда психическое заболевание передается от одного человек к другому, и у них появляются идентичные симптомы заболевания. Фанаты допускают, что в сиквеле будет рассказана история суперзлодейки Харли Квин, чьи роль играет Леди Гага. И так как в одном из первых кадров с Хоакином Фениксом певица запечатлена еще без грима Харли Квинн, такая теория вполне имеет право на жизнь.

Леди Гага способна шокировать вневшним видом даже без сценического грима

Однозначно, как пишет портал World of Reel, предстоящая часть "Джокера" будет в разы жестче, чем привычные нам "супергеройские" фильмы. Хотя куда уже жестче: у оригинального фильма был рейтинг R, который запрещает присутствие в зале несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Кроме Леди Гага, в фильме также снимались Кэтрин Кинер ("Быть Джоном Малковичем", "Прочь") и Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина"). Любопытно, что сам Хоакин Феникс видел в роли Харли Квинн звезду "Девушки с татуировкой Дракона" Руни Мара.

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