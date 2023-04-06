Закончены съемки сиквела "Джокера" с Леди Гагой. Что известно о фильме
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Режиссер Тодд Филлипс сообщил в Твиттере издания The Hollywood Reporter о завершении съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих" — продолжения его картины 2019 года "Джокер". Филлипс поблагодарил съемочную команду и пообещал скоро приступить к монтажу. Премьера фильма запланирована на 4 октября 2024 года. "Телеграф" узнал подробности о потенциальном хите.
Что хорошего в первом "Джокере"
Оригинальный фильм 2019 года стал очень успешным – собрал более миллиарда долларов, окупившись почти двадцатикратно, и вызвал большую полемику в сети. Популярность "Джокера" объясняется феноменальной актерской игрой Хоакина Феникса ("Тебя никогда здесь не было", "Братья Систерс") и тем, что фильм в который раз – впервые после "Темного рыцаря" Кристофера Нолана, заложил новый канон "супергеройского" кино.
Тодд Филлипс снял мрачный фильм о безумии, отсылающий к депрессивным драмам Нового Голливуда, в частности, к знаменитому "Таксисту" Мартина Скорсезе (1976). Что только подчеркивает участие в "Джокере" Роберта Де Ниро, снявшемся в "Таксисте" в главной роли полубезумного, неприкаянного ветерана Вьетнамской войны.
О чем будет новый фильм
Подробности сценария, как всегда, держатся в строгой секретности. Известно только, что действие фильма начнется в стенах лечебницы для душевнобольных преступников в Аркхэме – вымышленном городе из рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта, который сценаристы комиксов DC Universe "присвоили" еще в 1974 году. В Лечебницу Элизабет Аркхэм отправлял всех своих врагов Бэтмен – и Загадочника, и Пингвина, и прочих. Не удивительно, что там оказался окончательно спятивший Джокер.
Первые фотографии со съемочной площадки, опубликованные Тоддом Филлипсом в Инстаграме, подтвердили эти опасения. На сайте World of Reel появлялась "инсайдерская информация", что Джокеру там недолго предстоит сидеть – якобы он сбежит из сумасшедшего дома в самом начале фильма. В принципе, мы бы и сами догадались.
Также циркулировали слухи, что сиквел будет "частично мюзиклом" или, по крайней мере, использовать его элементы. Очевидно, эти домыслы возникли благодаря участию в фильме Леди Гаги. Напомним, что дебютом эпатажной певицы в кино стал римейк музыкального фильма "Звезда родилась".
Кроме того, в сети активно обсуждались фанатские теории. Так, термином Folie à Deux (безумие на двоих) в психиатрии называют синдром, когда психическое заболевание передается от одного человек к другому, и у них появляются идентичные симптомы заболевания. Фанаты допускают, что в сиквеле будет рассказана история суперзлодейки Харли Квин, чьи роль играет Леди Гага. И так как в одном из первых кадров с Хоакином Фениксом певица запечатлена еще без грима Харли Квинн, такая теория вполне имеет право на жизнь.
Однозначно, как пишет портал World of Reel, предстоящая часть "Джокера" будет в разы жестче, чем привычные нам "супергеройские" фильмы. Хотя куда уже жестче: у оригинального фильма был рейтинг R, который запрещает присутствие в зале несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Кроме Леди Гага, в фильме также снимались Кэтрин Кинер ("Быть Джоном Малковичем", "Прочь") и Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина"). Любопытно, что сам Хоакин Феникс видел в роли Харли Квинн звезду "Девушки с татуировкой Дракона" Руни Мара.
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