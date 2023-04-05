Леди Гага повторила культовый танец Джокера на съемках новой части (фото, видео)

Кадры, где Леди Гага танцует на той самой лестнице, разлетелись по сети

Продолжаются съемки фильма "Джокер: Безумие на двоих", где главные роли исполняют Хоакин Феникс и Леди Гага. Харли Квинн в исполнении популярной певицы уже успела поцеловаться с женщиной, а теперь повторила легендарный "танец Джокера".

Как сообщает "Телеграф", фото и видео со съемок второй части разлетелись по сети. Судя по кадрам, Леди Гага не только танцует на той самой лестнице, а и поет.

Так, на снимках со съемок мы видим Леди Гагу в образе Харли Квинн: одежда и макияж соответствующие. Она танцует на легендарной лестнице. Вероятно, этот момент станет отсылкой к культовому танцу Джокера из оригинальной картины.

Эмоциональная Леди Гага на съемках "Джокера 2". Фото: Getty Images

Встреча главных героев. Фото: Getty Images

Танец Джокера в исполнении Леди Гага. Фото: Getty Images

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" анонсирована на 9 октября 2024 года. К уже полюбившемуся зрителям Хоакину Фениксу присоединится его подруга Харли Квинн — Леди Гага. Создатели обещают презентовать картину в жанре криминальная драма/триллер с элементами мюзикла.

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