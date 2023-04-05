Леді Гага повторила культовий танець Джокера на зйомках нової частини (фото, відео)

Кадри, де Леді Гага танцює на тих самих сходах, розлетілися мережею

Продовжуються зйомки фільму "Джокер: Безумство на двох", де головні ролі виконують Хоакін Фенікс та Леді Гага. Харлі Квін у виконанні популярної співачки вже встигла поцілуватися з жінкою, а тепер повторила легендарний "танець Джокера".

Як повідомляє "Телеграф", фото та відео зі зйомок другої частини розлетілися мережею. Судячи з кадрів, Леді Гага не тільки танцює на тих самих сходах, а й співає.

Так, на знімках зі зйомок ми бачимо Леді Гагу в образі Харлі Квін: одяг та макіяж відповідні. Вона танцює на легендарних сходах. Ймовірно, цей момент стане посиланням на культовий танець Джокера з оригінальної картини.

Емоційна Леді Гага на зйомках "Джокера 2". Фото: Getty Images

Зустріч головних героїв. Фото: Getty Images

Танець Джокера у виконанні Леді Гага. Фото: Getty Images

Прем’єру фільму "Джокер: Божевільність на двох" анонсовано на 9 жовтня 2024 року. До Хоакіна Фенікса, що вже полюбився глядачам, приєднається його подруга Харлі Квінн — Леді Гага. Автори обіцяють презентувати картину в жанрі кримінальна драма/трилер з елементами мюзиклу.

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