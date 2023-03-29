Леді Гага на зйомках нового "Джокера" поцілувалася з жінкою (фото, відео)

Та називає цей момент хвилюючим, а сам контакт описує як "агресивний любовний поцілунок"

Знаменита американська співачка та актриса Леді Гага, яка сильно схудла і "засвітилася" на Оскарі-2023 у пікантному вбранні, знову шокувала фанатів. Цього разу зірка поцілувала жінку: момент потрапив на камеру і його вже "злили" у мережу.

Усе сталося днями під час зйомок нового "Джокера" (офіційна назва фільму "Джокер: Божевілля на двох" — ред.). Незабаром Леді Гага постане перед глядачами в образі Харлі Квінн. За сценарієм, її героїня піднімається сходами ратуші Нью-Йорка, а навколо зібрався натовп. Одна із жінок кричить Харлі вслід: "Ти потрапиш у пекло!", а та, почувши це, спершу просто зупиняється, а потім повертається назад і пристрасно цілує жінку в губи. Після цього Харлі Квінн (у виконанні Леді Гаги) відповідає: "А ти вирушиш туди разом зі мною".

За секунду до... Фото: Getty Images

Пристрасний поцілунок потрапив у камери і відразу розлетівся мережею. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото та відео моменту поцілунку Леді Гаги та однієї з актрис масовки відразу розлетілися мережею. У тіктоці фанати вже почали накладати на фрагмент відео різні ремікси співачки.

Відомо, що актрису, яка цілувалася з зіркою, звуть Мері Енн Бет. Своїми враженнями від пережитого вона вирішила поділилися у твіттері: "Це був хвилюючий і сексуальний момент, коли мене поцілувала Леді Гага. Я відчув її любов і енергію Dom top, коли ми зустрілися поглядами, і вона подарувала мені цей агресивний любовний поцілунок".

Нагадаємо, що прем’єра фільму "Джокер: Божевілля на двох" запланована на 9 жовтня 2024 року. Головну роль знову виконає Хоакін Фенікс, а роль Харлі Квін — Леді Гага. Раніше повідомлялося також, що картину знімають у жанрі кримінальна драма/трилер з елементами мюзиклу.

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