Леди Гага на съемках нового "Джокера" поцеловалась с женщиной (фото, видео)

Та называет этот момент волнующим, а сам контакт описывает как "агрессивный любовный поцелуй"

Знаменитая американская певица и актриса Леди Гага, которая сильно похудела и "засветилась" на Оскаре-2023 в пикантном наряде, снова шокировала фанатов. На этот раз звезда поцеловала женщину: момент попал на камеру и его уже слили в сеть.

Все произошло на днях во время съемок нового "Джокера" (официальное название фильма "Джокер: Безумие на двоих" — ред. ). Вскоре Леди Гага предстанет перед зрителями в образе Харли Квинн. По сценарию ее героиня поднимается по лестнице ратуши Нью-Йорка, а вокруг собралась толпа. Одна из женщин кричит Харли вслед: "Ты попадешь в ад!", а та, услышав это, сначала просто останавливается, а потом возвращается назад и страстно целует женщину в губы. После этого Харли Квинн (в исполнении Леди Гаги) отвечает: "А ты отправишься туда вместе со мной".

За секунду до... Фото: Getty Images

Страстный поцелуй попал в камеры и сразу же разлетелся по сети. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото и видео момента поцелуя Леди Гаги с одной из актрис массовки сразу разлетелись по сети. В тактике фанаты уже начали накладывать на фрагмент видео разные ремиксы певицы.

Известно, что целовавшуюся со звездой актрису зовут Мэри Энн Бет. Своими впечатлениями от пережитого она решила поделиться в твиттере: "Это был волнующий и сексуальный момент, когда меня поцеловала Леди Гага. Я почувствовал ее любовь и энергию Dom top, когда мы встретились взглядами, и она подарила мне этот агрессивный любовный поцелуй".

Напомним, что премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" запланирована на 9 октября 2024 года. Главную роль снова исполнит Хоакин Феникс, а роль Харли Квинн — Леди Гага. Ранее сообщалось также, что картину снимают в жанре криминальная драма/триллер с элементами мюзикла.

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