Появились свежие фото с Леди Гагой и Хоакином Фениксом со съемок "Джокера 2"

Знаменитости перевоплотились в безумцев для сиквела кинокартины

В США продолжаются съемки второй части фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Сиквел кинокартины получил название "Безумие на двоих". Большинство сцен снимается в Нью-Йорке. К примеру, американская певица Леди Гага, которую режиссер Тодд Филлипс утвердил на роль подружки Джокера — Харли Квин, уже успела удивить поклонников страстным поцелуем с женщиной.

В этот раз папарацци засняли знаменитостей, которые танцевали на лестнице. Фото были сделаны в воскресенье, 2 апреля. Стоить напомнить фанатам "Джокера", что это та самая лестница, на которой в первой части танцевал сам главный герой. После выхода фильма эта сцена стала мемом.

К слову, зрители возлагают большие надежды на сиквел. В восторге и поклонники Гаги, которую уже можно смело назвать полноценной актрисой. Недавно звезда сыграла одну из главных ролей в художественном фильме "Дом Гуччи".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" запланирована на 9 октября 2024 года. Главную роль снова исполнит Хоакин Феникс (он играет одного из ключевых антагонистов Бэтмена в комиксах компании DC Comics), а роль Харли Квинн — Леди Гага. Картину снимают в жанре "криминальная драма/триллер с элементами мюзикла". Первая часть "Джокера" вышла в 2019 году. При бюджете в 55-70 млн долларов кассовые сборы составили более 1 млрд долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на 95-й церемонии вручения "Оскара" появилась сильно похудевшая Леди Гага. Она была в довольно пикантном наряде и охотно позировала перед фотокамерами.