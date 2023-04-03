З’явилися свіжі фото з Леді Гагою і Хоакіном Фенікс зі зйомок "Джокера 2"

Знаменитості перевтілились на безумців для сиквела кінокартини

У США тривають зйомки другої частини фільму "Джокер" із Хоакіном Феніксом у головній ролі. Сиквел кінокартини отримав назву "Божевілля на двох". Більшість сцен знімається у Нью-Йорку. Наприклад, американська співачка Леді Гага, яку режисер Тодд Філліпс затвердив на роль подружки Джокера — Харлі Квін, вже встигла здивувати шанувальників пристрасним поцілунком із жінкою.

На цей раз папараці зняли знаменитостей, які танцювали на сходах. Фото були зроблені у неділю, 2 квітня. Варто нагадати фанатам "Джокера", що це ті самі сходи, на яких у першій частині танцював сам головний герой. Після виходу фільму ця сцена стала мемом.

До речі, глядачі покладають великі надії на сиквел. У захваті й шанувальники Гаги, яку можна сміливо назвати повноцінною актрисою. Нещодавно зірка зіграла одну з головних ролей у художньому фільмі "Дім Гуччі".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Прем’єру фільму "Джокер: Божевілля на двох" заплановано на 9 жовтня 2024 року. Головну роль знову виконає Хоакін Фенікс (він грає одного з ключових антагоністів Бетмена в коміксах компанії DC Comics), а роль Харлі Квін — Леді Гага. Картину знімають у жанрі "кримінальна драма/трилер з елементами мюзиклу". Перша частина "Джокера" вийшла у 2019 році. За бюджету в 55-70 млн доларів касові збори становили понад 1 млрд доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на 95-й церемонії вручення "Оскара" з’явилася Леді Гага, яка сильно схудла. Вона була у досить пікантному вбранні та охоче позувала перед фотокамерами.