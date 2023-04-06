Завершено зйомки сиквела "Джокера" з Леді Гагою. Що відомо про фільм

Режисер Тодд Філліпс повідомив у Твіттері видання The Hollywood Reporter про завершення зйомок фільму "Джокер: Божевілля на двох" — продовження його стрічки 2019 року "Джокер". Філіпс подякував знімальній команді і пообіцяв незабаром приступити до монтажу. Прем’єра фільму запланована на 4 жовтня 2024 року. "Телеграф" дізнався про подробиці про потенційний хіт.

Що гарного у першому "Джокері"

Оригінальний фільм 2019 року став дуже успішним – зібрав понад мільярд доларів, окупившись майже двадцятиразово, і викликав велику полеміку у мережі. Популярність "Джокера" пояснюється феноменальною акторською грою Хоакіна Фенікса ("Тебе ніколи тут не було", "Брати Сістерс") і тим, що фільм вкотре – вперше після "Темного лицаря" Крістофера Нолана, заклав новий канон "супергеройського" кіно.

Тодд Філліпс зняв похмурий фільм про божевілля, що відсилає до депресивних драм Нового Голлівуду, зокрема, до знаменитого "Таксиста" Мартіна Скорсезе (1976). Що тільки підкреслює участь у "Джокері" Роберта Де Ніро, який знявся в "Таксісті" у головній ролі напівбожевільного, неприкаяного ветерана В’єтнамської війни.

Про що буде новий фільм

Подробиці сценарію, як завжди, тримаються у суворій таємності. Відомо лише, що дія фільму розпочнеться у стінах лікарні для душевнохворих злочинців в Аркхемі – вигаданому місті з оповідань Говарда Філіпса Лавкрафта, яке сценаристи коміксів DC Universe "привласнили" ще 1974 року. У Лікарню Елізабет Аркхем відправляв усіх своїх ворогів Бетмен — і Загадника, і Пінгвіна, та інших. Не дивно, що там виявився також і Джокер.

Перші фотографії зі знімального майданчика, які були опубліковані Тоддом Філіпсом в Інстаграмі, підтвердили ці побоювання. На сайті World of Reel з’являлася "інсайдерська інформація", що Джокеру недовго доведеться там сидіти — нібито він втече з божевільні на самому початку фільму. А то б ми самі не здогадались.

У сіквелі Джокер цілком очікувано опиниться в божевільні

Також циркулювали чутки, що сіквел буде "частково мюзиклом" або принаймні використовувати його елементи. Очевидно, ці вигадки виникли завдяки участі у фільмі Леді Гага. Нагадаємо, що дебютом епатажної співачки у кіно став рімейк музичного фільму "Зірка народилася".

Крім того, у мережі активно обговорювалися фанатські теорії. Так, терміном Folie à Deux (божевілля на двох) у психіатрії називають синдром, коли психічне захворювання передається від однієї людини до іншої, і у них з’являються ідентичні симптоми захворювання. Фанати припускають, що в сіквелі буде розказано історію суперлиходійки Харлі Квін, чию роль грає Леді Гага. І оскільки в одному з перших кадрів із Хоакіном Феніксом співачка зображена ще без гриму Харлі Квінн, така теорія має право на життя.

Леді Гага здатна шокувати зовнішнім виглядом навіть без сценічного гриму

Однозначно, як пише портал World of Reel, майбутня частина "Джокера" буде в рази жорсткіша, ніж звичні нам "супергеройські" фільми. Хоча куди вже жорсткіше: оригінальний фільм мав рейтинг R, який забороняє присутність у залі неповнолітніх без супроводу дорослих.

Крім Леді Гага, у фільмі також знімалися Кетрін Кінер ("Бути Джоном Малковичем", "Геть") та Брендан Глісон ("Залягти на дно в Брюге", "Банші Інішеріна"). Цікаво, що сам Хоакін Фенікс бачив у ролі Харлі Квінн зірку "Дівчини з татуюванням Дракона" Руні Мара.

Раніше ми писали про те, що 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль відкриє фільм із Джонні Деппом у головній ролі — першою за три роки з моменту скандального розлучення.