"Слуга народу" Білозір засвітилася в ПАРЄ із сумочкою за 100 тисяч: це не перша її дорога покупка

Нардеп вже з’являлася на публіці з дорогими аксесуарами

Українська народна депутатка Лариса Білозір прийшла на відкриття осінньої сесії ПАРЄ у складі української делегації з дорогою сумочкою, яка коштує 2,7 тисячі євро, тобто понад 104 тисячі гривень.

Як повідомляє telegram-канал "Слон", дорогий аксесуар випадково потрапив на відео, яке оприлюднила у своєму Instagram її колега Марія Мезенцева.

У повідомленні наголошується, що сумочка моделі Onthego від знаменитого бренду Louis Vuitton є не найдешевшою річчю і дозволити її може далеко не кожна українка.

Кадр із відео

Там також нагадали, що це далеко не вперше, коли нардеп випадково потрапляла у кадр із дорогими речами. Наприклад, у травні вона сфотографувалася у Верховній Раді, попередньо знявши з рук дорогі прикраси більш ніж за 10 тисяч євро. Попри спроби приховати їх, пізніше вона все одно їх засвітила.

При цьому скандали з дорогими речами Білозір переслідують уже давно. Так, у 2020 році "Українська правда" писала про те, що чиновницю помітили з сумкою Hermès Kelly, ціна якої стартує з 10 тисяч євро. Тоді вона спробувала списати це на те, що купила репліку за 7000 гривень.

Як повідомлялося раніше, в Україні, попри воєнний стан, різко збільшився попит на преміальні автомобілі.